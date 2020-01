Alexandru Cumpănaşu, război împotriva sistemului din România! "Alexandra trăieşte. Punct!"

Mai mult decât atât, Cumpănaşu consideră că trebuie să disparî fizic, să nu mai existe, chiar dacă îşi ajută statul. "Mort este cuvântul căutat pentru tilul perfect al acestor derbedei ai SISTEMULUI. Vor găsi metode să-mi închidă gura, cumva" , a adăugat acesta.

"Un război disperat al SISTEMULUI, dus împotriva propriului popor! O propagandă uriașă a presei aservite pentru a pronunța cât mai des și mai clar cuvintele "OMORÂTE","MOARTE". Cuvintele cheie pentru ascunderea adevărului. Efortul online în mod special al aparatului de sistem mă scârbește, îmi provoacă silă. Pe cine și de ce acoperă? Nu știu. Probabil pe "infailibilii" procurori de la DIICOT. Au fost 2 simple crime, ce dracu nu am înțeles?!? Mai mult. Disperarea față de opoziția mea este atât de mare, încât o biată întâlnire constructivă cu ministrul de interne este criticată de aceeași parte a presei online în mod inimaginabil. Rezultă că trebuie să dispar fizic. Să NU MAI EXIST. Chiar dacă îmi ajut statul. MORT este cuvântul căutat pentru titlul perfect al acestor derbedei ai SISTEMULUI. Poate le ajută Dumnezeu să li se îndeplinească dorința. Daca nu, sunt sigur ca într-un viitor apropiat, vor găsi metode SĂ-MI ÎNCHIDĂ GURA, cumva. Dacă nu, crap. Am o veste pentru voi, traficanți ordinari de conștiințe: ALEXANDRA TRAIEȘTE!!!