Articol publicat in: Societate

Alexandru Cumpănaşu a plâns minute în şir în direct pe Facebook: "Sunt la capătul puterilor, mi-aş da şi viaţa" VIDEO

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Alexandru Cumpănașu a prezentat un live video pe pagina lui de Facebook și a plâns minute în șir, în timp ce mii de oameni se uitau la el.



Alexandru Cumpănaşu a publicat un video pe pagina lui de Facebook în care vorbea despre nedreptățile din România. La un moment dat, unchiul Alexandrei Măceșanu a clacat și a început să plângă. Momentul a fost întrerupt de soția lui, Simona. Alexandru Cumpănaşu şi-a ieşit din fire în timp ce se pregătea să facă un live pe Facebook. El a întrebat-o, enervat, pe soţia lui dacă mai are şi alte întrebări, după ce aceasta l-a întrerupt. BOMBA bombelor în Cazul Caracal. "Concubina este implicată în răpirea fetei cu părul lung!" Menajera a spus tot despre AMANTĂ! "Văd o batjocură de stat condus de niște oligofreni. Dragii mei, am făcut tot ce am putut eu. Tot! Mi-aș da și viața. Nu cred că există om pe lumea asta care să fi făcut mai mult, măcar să fi încercat să facă mai multe pentru poporul lui. Când faci plângere penală și îți pui în cap tot sistemul... Mai arătați-mi pe cineva. Am făcut plângere penală pe numele tuturor șefilor, procurorilor din România. Dacă mi-ar fi fost teamă, nu m-aș fi băgat în bătălia asta. Nu îmi este teamă, cel puțin nu de nenorociții ăștia din sistem și nu îmi va fi niciodată. Ceea ce recunosc că este dureros este să lupți pentru țara și să vezi că o parte din popor nu e împotriva, dar nu îi pasă. Sunt șapte milioane de români plecați în afara țării, șapte milioane de suflete care au plecat în afara țării”, a spus Alexandru Cumpănașu înainte de a începe să plângă în direct. „Sunt la capatul puterilor. Acest sistem nenorocit care actioneaza in fiecare zi pe mine ma aduce in starea de a ma gandi foarte serios la ce urmeaza. (…) Nu mi se pare drept ca o lupta pentru binele tuturor sa o duca un singur om”, a mai spus candidatul la prezidențiale. Cazul Caracal a depășit de multă vreme granițele României, dar acum parcă s-a ajuns la gesturi de neimaginat. Alexandru Cumpănașu, candidat la prezidențiale pe cadavrul Alexandrei Măceșanu, își spune păsurile la o televiziune din Italia. „Alexandru Cumpănaşu şi mama Alexandrei Măceşanu au apărut la emisiunea Chi l’ha Visto, unde au cerut ajutorul italienilor, precum şi al românilor din această ţară, pentru găsirea fetei despre care autorităţile din România spun că ar fi sfârşit la Caracal, în casa lui Gheorghe Dincă.”, Gheorghe Dincă a declarat procurorilor că le-a ucis pe Luiza Melencu, adolescenta de 18 ani dispărută în luna aprilie, şi Alexandra Măceşanu, fata de 15 ani dispărută în luna iulie. Bărbatul susţine că le-a răpit, le-a sechestrat şi le-a ucis, trupurile fiind arse într-un butoi metalic din curtea sa. Anchetatorii au găsit, în butoiul invocat, cenuşă, fragmente de oase şi dinţi, iar analizele efectuate de Institutul de Medicină Legală Bucureşti au arătat că, în proporţie de 99,93%, acestea aparţin Alexandrei Măceşanu. De asemenea, anchetatorii au găsit, la indicaţiile lui Dincă, la liziera unei păduri din Caracal, în saci, cenuşă şi resturi de oase, însă analizele legiştilor nu au putut stabili dacă acestea aparţin Luizei Melencu. loading...

