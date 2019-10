BOMBA bombelor în Cazul Caracal. "Concubina este implicată în răpirea fetei cu părul lung!" Menajera a spus tot despre AMANTĂ!

Paşi importanţi în ancheta de la Carcal. Menajera lui Gheorghe Dincă a fost audiată miercuri, dar se pare că mai are multe de spus. "Am stat o lună şi o săptămână acolo. Ei au plecat în Italia, în Milano şi eu am rămas acolo. Lucram, aveam grijă de casă, de seră, de lalele negre, de păsări, de tot, de porumbei, de tot ce era acolo, ateliere, tot. Mai era un om acolo, de la Deveslu, cam aşa ceva”, a declarat menajera lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal. "Ne-a lăsat acolo, acasă. Ne-a luat de pe drum, eram bătută de soţ, eram plecată cu trei copii şi era el cu concubina lui. Nu ştiu cum o cheamă, dar era una brunetă. Avea două fete. Cu părul lung era. Avea concubină, cât era la Milano soţia lui. El nu are nicio vină. Vina este a lui fii-său, Mihai Adrian, soţia lui, concubina, în afară de Ionuţ, mai are încă un băiat”.

Menejera lui Dincă spune că "sunt implicați fratele, şi cu fiu-su, şi cu fie-sa, şi amanta, şi cu nevastă-sa, că discutau la telefon şi auzeam şi eu, când discutau.Implicați în trafic era fiul lui Dincă (Mihai), fiica lui Dincă, soția, amanta lui Dincă de atunci și fratele lui Dincă (...) Treceau vama si mergeau in Italia cu fetele”

Fratele, fiul, soția, fiica și amanta s-ar fi ocupat de traficul de persoane, spune menajera. Femeia spune că nu crede că Dincă este în stare să omoare fete. ”El apără ori pe frate-su, ori îi e frică de interlopi, ori pe fiica lui, ori pe nevastă, ori pe amantă, ori pe ceilalți copii.”, a spus menajera.