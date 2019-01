Alexandru Mitriţă, mutare-record la New York City. Americanii au anunţat suma uriaşă a transferului

New York City FC este dispusa sa ofere "cel putin 8 milioane de euro" pentru a-l avea inca din aceasta iarna pe internationalul roman, anunta ESPN.

"Jucatorul in varsta de 23 de ani joaca in prezent la Universitatea Craiova, unde a reusit sezonul acesta 12 goluri si patru assituri. Trecut si prin Serie A la Pescara, Mitrita poate juca in banda sau ca mijlocas ofensiv, avand 6 prezente pentru nationala Romaniei de la debutul sau in 2018", sustine ESPN.

Alexandru Mitrita ar putea deveni al treilea cel mai scump jucator din istoria Ligii 1, dupa Nicolae Stanciu la Anderlecht (9,8 milioane de euro) si Vlad Chiriches la Tottenham Hotspur (9,5 milioane de euro).

Alexandru Mitrita (23 de ani) joaca la CS Universitatea Craiova din 2017, cand a fost transferat de la Pescara pentri 700.000 de euro.