Alexandru Tudor a fost împuşcat la Revoluţie. Dezvăluiri tulburătoare despre fostul arbitru şi familia sa

Alexandru Tudor s-a născut în 1971, la Bucureşti, şi abia trecuse de vârsta majoratului la Revoluţie. În cadrul emisiunii Profesioniştii, fostul arbitru a rememorat inclusiv perioada respectivă. "La Revoluție eram pe stradă cu un prieten, eram bucuroși. Bunicul meu nu era bucuros. Mi-a zis: 'Nu ieși din casă! Lasă-i pe ăștia să facă ce vor!'. În fața blocului nostru era un ostaș care își făcea loc printre niște crengi ca să tragă în Piața Aviatorilor.

Și am văzut că a rămas fără gloanțe. Mi s-a părut normal să îl ajut așa că m-am dus la el. Mi-a zis să iau două încărcătoare și să le umplu cu gloanțe. Nu e greu să bagi gloanțe într-o armă, e ușor să ucizi. Greu e să faci ceva să salvezi o viață", şi-a amintit Alexandru Tudor.

Fostul arbitru a mai dezvăluit și faptul că a fost rănit în acele zile ale lui decembrie 1989. "După ce am terminat acolo, noi am vrut să plecăm și ne-am lipit de un zid și așteptam să se oprească din tras ca să traversăm. S-a întrerupt rafala respectivă și când am vrut să plec, am simțit cum îmi intră două gloanțe în picior, în tibie. Am căzut pe jos și am început să țip, iar la un moment dat apare un comandat sau ceva care țin minte că avea o căciulă sovietică. Când am ajuns într-un loc mai sigur, am leșinat imediat de durere", a mai spus Tudor.

De asemenea, actualul consilier al lui Gigi Becali a vorbit şi despre familia sa, una apropiată de regimul comunist. "Bunicii mei erau nomenclaturişti. Se ocupau cu gestionarea oamenilor (...) În momentul când tata îmi zicea «Ia, mă, niște bani de aici să te duci să îți iei o mașină!». Aia nu era mașina mea, nu era muncită de mine. Atunci mi-am permis să o stric, să o lovesc, să o zgârii. Avea prea mulți bani tata și banii ne-au stricat, ne-au distrus echilibrul în familie, ne-au afectat pe toți. Niciuna dintre mașinile pe care le-am primit de la el nu m-au bucurat, dar cea pe care am cumpărat-o din banii mei a fost altfel. Asta încerc și cu copiii mei, să nu le dau nimic de-a gata. Dacă le dau prea repede, prea mult, îi alint. Dacă-i alint, îi bag într-o slăbiciune.

Taică-miu, fiind lucrător de comerț exterior, a ajuns să facă import din China. Cred că avea exclusivitate pe importul de acolo, ceea ce înseamnă o sumă enormă. La un moment dat mi-a zis: «Băi, mi-e teamă că o să ajung într-o valiză pe Dâmbovița». Așa își executau chinezii partenerii. El era un partener corect, dar nu avea bani să-și plătească toate obligațiile. Și atunci m-am gândit: cum să stai cu frică de moarte pentru bani? E urât, e urât! E urât când te conduce banul și nu poți fi om", a mai declarat Alexandru Tudor.