Alina Bica rămâne în arest în Italia până la extrădarea în România

Fosta şefă a DIICOT a fost prinsă vineri în Italia şi se află în custodia poliţiştilor.

Alina Mihaela Bica era urmărită internațional în baza unui mandat european de arestare emis de Tribunalul București, pentru favorizarea făptuitorului. Fostul procuror-şef al DIICOT are de executat 4 ani închisoare.

În aceeași zi în care a fost prinsă Alina Bica, a fost capturat, tot în Italia, și omul de afaceri Ioan Bene, care era urmărit internațional în baza Mandatului European de Arestare emis de Tribunalul București, pentru fals sub înscrisuri sub semnătură privată, dare de mită, evaziune fiscală. El are de executat 6 ani și 2 luni închisoare.