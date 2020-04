Alina Ceuşan şi Carmen Grebenişan, cadou pentru Bontea şi Fodor, după ce au fost eliminate de la Asia Express

Carmen și Alina au scos din rucsace două peruci blonde pe care le-au înmânat lui Fodor și Bontea, cei care au reușit de data aceasta să ajungă primii la Gina. Cadoul a venit ca un ajutor pentru cei doi, pentru că toată competiția li s-a reproșat faptul că aveau un avantaj la autostop pentru că erau blonde, lucru rar întâlnit în Filipine și Taiwan.

"Ancora este roșie, însa vrem să vă transmitem ceva: v-am simțit acolo alături de noi de la prima amuletă și până acum, în ultimele clipe. #AsiaExpress a fost o nebunie curată, trăită zi de zi, o lună jumate, fără oprire. Am plecat la drum best friends și ne-am întors tot așa.

Am trecut prin multe momente în care am zis „ai de capu’ meu”, „să facem ce?” sau „hai c-o facem și pe asta”, în stilul nostru. Sper ca la un moment dat să se vadă într-un episod special oamenii din spatele camerelor, care duc lupta alături de fiecare echipă și fără de care show-ul nu ar exista.

Am scos din ghiozdane ceva ce caram cu noi de muuult timp: peruci blonde (mă rog, doar una a mai rămas) pentru reactoarele 3 și 4 cărora le urăm cu acest suvenir metaforic, succes la autostop – bine din ăla cum am tot avut in Filipine și în Taiwan”, a spus Alina Ceuşan.

Asia Express 7 aprilie 2020, record de audienţă

Ediţia difuzatã marți, 7 aprilie, s-a impus ca lider detaşat de piaţã şi a înregistrat un nou record de audienţã, obţinând cele mai mari cifre din toate cele trei sezoane la nivelul cotei de piaţã (pe publicul comercial și la orașe). Antena 1 a fost lider de piață și la nivelul Prime-Time-ului (intervalul cuprins între 19.00-23.00), la nivelul publicului comercial.

Vedetele s-au confruntat cu misiunile imposibile ale autostopului, iar șocul cultural s-a conturat din ce în ce mai tare: ”E o țară în care nimeni nu ne înțelege!”.

Cu toate acestea, finalul zilei i-a adus pe Alex Abagiu și pe Radu pe primul loc în clasament, motiv pentru care cei doi nu au putut fi votați în cursa pentru ultima șansă și s-au calificat automat în semifinalele celui mai dur reality-show: ”Nu îmi credeau urechile ce aud! Nu am crezut niciodată că vom vorbi despre momentul în care suntem semifinaliști Asia Express!”, a spus Alex cu ochii în lacrimi.