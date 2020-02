Alina Chivulescu, apariţie rară alături de băiatul ei. Cum arată fiul vitreg al lui Dan Chişu

Cei doi apar destul de rar împreună, recent tânărul şi-a însoţit recent mama la premiera filmului "Miami Bici". Alături de ea, dar şi de tatăl vitreg, Dan Chişu, s-au simţit foarte bine la eveniment.

Michael Cuptor a trecut deja de vârsta de 18 de ani, iar mama lui este extrem de mândră de el. Actriţa s-a despărţit de tatăl lui, de Mihai Cuptor, pe când el avea numai doi ani.

„M-am despărţit de soţul meu când Mika avea 2 ani. Acum are 18! Aşa mi s-a părut natural să fac şi am stat acasă cu copilul destul de mult timp, trei ani. Cred că, dacă se întâmplă să-ţi dea Dumnezeu un copil, e cea mai frumoasă întâmplare. Dacă nu-l ai, nu-i nimic, vin alte întâmplări. Prezenţa unui copil o privesc ca pe un dar, ca pe o binecuvântare, niciodată ca pe un sacrificiu, pentru că, în fond, să ai grijă de cineva în viaţa asta mi se pare unul dintre cele mai frumoase lucruri.

E frumos să vezi copilul tău cum creşte, cum devine el însuşi. Eu cred că trebuie făcuţi devreme. Acum mă panichez la o răceală de-a sa mult mai mult decât înainte. Noi doi am crescut, practic, împreună. Eu am încercat să fiu cu Mika exact ceea ce mi-aş fi dorit eu să facă un părinte cu mine. I-am lăsat, de când a putut să se pronunţe şi să-şi manifeste gândul, liber-arbitrul.

I-am spus că singurele lucruri care nu se negociază sunt medicamentele şi şcoala. Un copil este puterea aia pe care ţi-o dă Dumnezeu şi cu care poţi să spui „aş putea face orice”.

Mi se pare un dar pe care n-are cum să ţi-l conteste nimeni. Eu m-am despărţit de soţul meu când Mika avea 2 ani, dar tatăl său a fost tot timpul prezent în viaţa băiatului. Au o relaţie foarte mişto, şi acum sunt atât de fericită de relaţia asta a lor pentru că mi se par doi bărbaţi frumoşi. Mi-e drag să-i văd împreună şi seamănă foarte tare. Are şi de la mine câte ceva, dar seamănă cu tatăl său mai mult. Am avut şansa unei relaţii civilizate, chiar dacă a fost un divorţ", a declarat actriţa pentru Taifasuri.

Michael a studiat economia

Michael nu a urmat-o pe mama sa în carieră, a preferat să facă economie. "Am încercat să-l las să fie el însuşi. Are şi un discurs frumos, vorbeşte bine. Va face economie, ca taică-său. Are şi spirit practic. Ei doi seamănă bine. Este important să încerce să facă ceva, pe propriile sale forţe", spunea actriţa.