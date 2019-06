Alina Gorghiu propune ca opoziţia să aibă un singur candidat pentru Preşedinţie

"Dacă Viorica Dăncilă va fi aleasă preşedinta PSD şi va deveni candidatul PSD la Cotroceni, 'Doamne ajută, să fie într-un ceas bun'. (...) Intenţia noastră (a PNL, n.r.) este cunoscută. Dacian Cioloş a dat (miercuri, n.r.) un mesaj privitor la coalizarea opoziţiei pentru a genera un act de guvernare coerent şi pentru că nu sunt oportune frământările opoziţiei. Din punctul meu de vedere, coalizarea opoziţiei sub forma unei alternative structurate la guvernarea PSD este o obligaţie pe care o avem. S-a început acest demers. Faptul că împreună am reuşit să câştigăm alegerile, am făcut demersul moţiunii de cenzură împreună. Chiar dacă nu a fost neapărat finalizată cu demiterea Guvernului Dăncilă, nu înseamnă că nu s-au făcut paşi", a afirmat Alina Gorghiu, într-o conferinţă de presă, conform Agerpres.



Parlamentarul PNL Timiş speră ca următorul pas să fie acela ca opoziţia să aibă un candidat comun la Preşedinţia României şi a afirmat că mesajul pentru colegii săi din Alianţa 2020 este exact unul de construcţie, în ideea coagulării opoziţiei, pentru că ar fi regretabil ca partidele de opoziţie să nu ducă mai departe ceea ce au început să construiască.



"Preşedintele României nu este decât unul singur, ca atare poate fi doar o singură persoană şi de aceea, opoziţia va trebui să aibă un singur candidat. Dacă vom lăsa să domine doar calculul strict de partid şi nu cel global, atunci sigur, fiecare partid din opoziţie va avea un candidat. Evident, opinia mea este limpede: Klaus Iohannis, care are deja un mandat, porneşte cu prima şansă. Nu am emoţii din acest punct de vedere, fără a fi nicio urmă de aroganţă, pentru că îndeplineşte toate rigorile şi criteriile pe care eu mi le doresc de la un candidat la Preşedinţie. Are realizări în domeniile de activitate reglementate constituţional pentru preşedinte. Nu văd niciun alt candidat despre care să pot spune că este mai bun, că are un profil mai corect şi ar avea mai mari şanse", a adăugat Alina Gorghiu.



Senatorul PNL Timiş a mai afirmat că după ce întreaga opoziţie se va decide asupra candidatului unic pentru Cotroceni, demersurile vor putea continua pe tema guvernării sau chiar despre eventuale candidaturi comune locale şi parlamentarele care vor urma.