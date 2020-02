Alina Mungiu Pippidi: băieţii cu ochi albaştri, instalaţi la ordin, cuceresc clasa politică

Liberalii nu au avut nevoie decât de trei luni ca să ne arate care esența gândirii lor, este de părere politologul Alina Mungiu Pippidi.

1. Vechea clasa politică se înlocuiește, nu ca în anii nouăzeci, cu frumoșii tineri ridicați din organizația de studenți, ci cu titrați ai statului paralel, instalați prin ordin de sus în jos fără alegeri (de exemplu la municipiul București). A doua rezervă de cadre rămîn traseiștii de la Pro-România, ALDE, cine s-a mai găsi, până și figuri de la M10 care au schimbat trei partide într-un an ajunseseră în guvernul Orban. În mod ciudat, liberalii cu ochi albaștri au părinți cu ochi mult mai albaștri ca el, numai Dan Voiculuescu nu și-a trimis progeniturile se populeze PNL-ul brătienilor (tura asta – sub Tăriceanu, eram pe acolo). Niciunul nu vorbește sau scrie bine, ce să mai vorbim despre cum arată, par scăpați din Robocop, dar ne bazăm că și publicul e automatizat și sondajele cumpărate tot de noi, așa că ura și la gară!

2. Legea electorală se face de cine e la putere în propriul său avantaj indiferent că ani de zile am strigat exact contra acestor instrumente folosite acum ca facilitând frauda: liste suplimentare la liber, schimbări cu câteva luni înainte de alegeri, vor prin corespondență, am digitalizat degeaba evidența populației, că nu se ține seama de ea etc. Rezultatul contează!

3. Concursul pe merit există doar în imaginația unor exaltați, pe moment numim pe-ai noștri în toate pozițiile, inspectorate școlare, agenții naționale și ce o mai fi. Nu există nici măcar un grup de lucru care să plănuiască normalitatea, pentru că normalitatea este de fapt PSD=PNL, acesta e statul, plus PMP și ALDE.

4. Legile care cer studii de impact și fundamentări bugetare, dar și Constituția care definește clar ordonanțele de urgență, sunt bune doar să le cităm contra PSD. Ca atare, dăm ordonanțe prin care pierdem bani serioși de la buget, în energie, sănătate, bănci, fără măcar să îi socotim și fără frica DNA. La procuratură se ocupă Cătălin să-i recicleze tot pe ăia care umblau să își dea doctoratul înapoi sau se legitimau cu protocolul cu SRI.

5. Conflictul de interese în varianta PNL e așa: nu e adevărat că ministrul Sănătății e în conflict de interese că dă o ordonanță menită a satisface nevoile financiare urgente ale sectorului privat în care lucrează el și toți consilierii lui prin transferul direct de sume din bugetul deja subfinanțat masiv al asigurărilor de stat. Nu e în conflict de interese pentru că a opera un bolnav nu e o operație incompatibilă cu a conduce un minister (???). În plus, nici ANI, nici DNA nu o să aibă curajul, că stau cu cizmele pe ele băieții de la servicii (numai că, eroare, Cartel Alfa, după ce a luptat cu PSD trei ani, va reclama ordonanța la DNA, susținuți de întreaga Alianță România Curată). S-o găsi vreun procuror fără doctorat, din acela din filme, să oprească porcăria asta.

6. Legile se scriu direct de către beneficiarii lor, mult superiori celor de sub Vâlcov, pentru că sunt privați. Duse sunt timpurile în care liberalii ajutau sectorul privat prin politici liberale, adică taxe mici, proceduri administrative simple, legislație a muncii flexibilă, curți de justiție care confirmau contractele repede sau cadastre de proprietate la zi și transparente, adică într-un mod universal și integru! Azi e ajutat fiecare grup în parte, în funcție de cât cotizează, în mod cât se poate de particular, pe logica generală că e nedrept ca sectorul privat să nu trăiască și el de la buget, ca cel public. Păi din ce-o să trăiască? Din piața liberă? Glumiți? Așa că hai să anulăm sentințe definitive ale unor curți ca să plătim de la buget datoriile băncilor plrivate, să luăm banii de la dispensarele rurale ca să aibă marile clinici private din urban de prime, să plătim de la buget factura de gaze de la toată lumea ca firmele producătoare să aibă profit și tot așa!

7. Societatea civilă nu o să zică nimic, că e fie a noastră, fie a serviciilor, cine a inventat-o în ultimii trei ani. Mai sunt dintre ăia vechi, nu au murit toți la APADOR sau la SAR? Simplu: băgăm povești cu Soros sau direct serverele de la MapN și STS ca să îi scoată de pe linie, îi aducem noi cumva de pe numărul 1 la trafic ONG pe locul 2, 3 sau 300, depinde de cât avem chef să îi ținem offline.

8. Presa străină? Păi nu mai plătim campania contra PSD (că, vorba aceea, picase PSD), deci poate prin Turcia sau la Aman o să se dea că a picat guvernul Orban, nimic pe Financial Times și ziarele unde contează, care scriau o dată la două zile despre România acum un an, când nu erau știri. Ce, asta e știre, că a picat guvernul? Să nu dea nimic, începând cu Euronews! Le spunem noi când și ce.

Perfectă organizare, nu? Ciorba clocotește ca în furnalele lui Saruman, statul paralel își mai dă cu stînga în dreapta, dar nu contează cîtă vreme ies din glodul fondator, se scutură și strălucesc în costumele lor impecabile cei aleși: Siegfried Mureșan, Remus Pricopie, Violeta Alexandru, Vlad Voiculescu, Sebatian Burduja, noua clasă politică. Rămîne să o digere și electoratul, dar avem ac și de cojocul lui. Lista e mult mai lungă, vă rog să o completați, răspunzînd la întrebarea simplă: cine poartă în ochi lumina albastră a schimbării, luată direct de la Stăpânul inelelor?

A, uitam de USR. USR au și ei un ineluș, ăla de li s-a urcat la cap. Suficient! De cum îl pun oficial pe deget, ai noștri sunt!, conchide Alina Mungiu Pippidi.

Citeşte şi: Alina Mungiu Pippidi avertizează: Planuri ca ale PNL-ului au dus şi la căderea guvernului Boc