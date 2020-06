Alina Puşcaş are coronavirus. "Sunt pozitivă cu acest nemilos COVID-19"

Marcel Pavel, Ozana Barabancea și Andrei Ștefănescu de la emisiunea "Te cunosc de undeva" au fost testați pozitiv cu noul coronavirus. Acum și prezentatoarea Alina Pușcaș a fost confirmată pozitiv cu COVID-19, boala infecţioasă provocată de noul coronavirus.

Alina Pușcaș ar fi ajuns joi seară la spital. Vedeta a apus că este asimptomatică, iar membrii familiei ei au fost testați negativ.

Prezentatoarea emisiunii "Te cunosc de undeva" a spus că nu a mers la Matei Balș, ci se află la Spitalul Militar Mobil din incinta Ana Aslan.

"Eu am preferat să vin aici. De ce credeți? Eu sunt într-un cort, într-un cort militar foarte comod, nimic de zis, la 3 metri de ușa cortului, unde se vede pădurea, ciripesc păsărelele, este liniște, este frumos, sunt optimistă", a precizat Alina Puşcaş pentru Elle.

Alina Pușcaș a făcut testul joi, însă a mărturisit că nu a avut simptomele specifice coronavirusului: nu a tușit, nu a avut febră, dureri de cap sau musculare.

"Am făcut testul ieri și am fost confirmată: sunt pozitivă. Sunt pozitivă cu acest nemilos COVID-19 care, se pare, a fost cu mine foarte simpatic, pentru că nu mi-a oferit nici măcar un simptom. Nu am tușit o dată, nu am avut febră, nu am avut dureri de cap, nu am avut dureri musculare. M-am simțit perfect", a menţionat Alina Puşcaş.