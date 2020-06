Alina Puşcaş, prima vedetă vindecată de coronavirus. Prezentatoarea TV a fost externată din spital

Doar patru a stat internată în spital Alina Puşcaş, azi, marţi, fiind externată, după ce ambele teste au ieşit negativ. Informaţia a fost făcută publică chiar de vedetă, pe pagina sa de Instagram.

Şi Ozana Barabancea are două teste de coronavirus care au ieşit negativ, însă medicii de la Matei Balş au ales ca vedeta să mai rămână în spital. La fel şi băiatul vedetei este confirmat cu acest virus, fiind la rândul lui internat în spital.

Alina Puşcaş, mesaj de pe patul de spital

Vedeta le-a transmis fanilor care sunt îngrijoraţi despre starea ei de sănătate că se simte foarte bine pentru că este asimptomatică.

"Bună dimineața din cortul Rol 2. Transmisiune directă. Vreau să vă liniștesc pe unii dintre voi panicați. Ar trebui să mă felicitați pentru că sunt pozitivă și asimptomatică. Sunt într-o situație extraordinar de bună. Eu nu fac decât să aștept negativizarea și atât. Nu iau niciun fel de tratament.

Nu am ce să tratez practic. Eu sunt chiar fericită că mă imunizez cu această ocazie. Nu voi mai trăi acea panică permanentă că mă voi infecta și nu știu cum voi reacționa. Aceasta este reacția mea la drăguțul, cu ghilimelele de rigoare, Covid”, a transmis actrița Alina Pușcaș într-un clip video publicat pe contul ei de Instagram.

Alina Pușcaș a povestit că a mers la spital să se testeze de coronavirus, cu toate că nu a luat contact cu niciunul dintre colegii ei de la Te cunosc de undeva care au fost testați pozitiv. Actriţa a precizat că testul a ieşit pozitiv şi că ea este singura infectată din familie.

"Eu nu m-am aflat printre acei colegi de la Te cunosc de undeva care s-au aflat în apropierea celor confirmați pentru că eu nu am participat la acele filmări, fiind vorba despre repetiții. Așadar, noi ne-am întâlnit cu toții cu ceva timp în urmă, adică acum vreo 12 zile. Cei care au fost confirmați acum și au fost chemați la testare s-au întâlnit și în timpul săptămânii în curs. Eu nu. Așa că, ce credeți că am făcut eu? Am zis să fiu și eu cetățeanul model și am luat familia de mânuță, ne-am dus, ne-am testat. Eu sunt singura pozitivă, asimptomatică, din familie", a declarat Alina Pușcaș pentru Elle.