Articol publicat in: Societate

Alocaţiile vor fi TĂIATE dacă elevii nu merg la şcoală. Numărul maxim permis de ABSENŢE

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un proiect de lege stipulează că alocațiile elevilor ar putea fi tăiate dacă aceştia nu merg la școală. Reducerea va fi în prima etapă cu 20% (între 10 și 19 absențe), iar dacă elevul acumulează mai mult de 20 de absențe alocația de stat poate fi suspendată. Unele autorități locale au adopătat deja această măsură. De exemplu, în Vaslui elevii sunt atent monitorizați și au apărut deja cazuri de suspendare sau diminuare a alocaţiilor. "A fost suspendată plata alocațiilor de susținere a familiei pentru un numãr de 427 de familii, suma aferentã fiind de 88.741 lei. Alocația pentru susținerea familiei a fost diminuatã de la plata în proporție de 20%, respectiv 50% pentru un număr de 539 de familii cu suma de 25.716 lei. Numãrul total de absente școlare nemotivate, transmise de Inspectoratul Școlar Județean cãtre instituția noastrã, a fost de 1.869", a declarat Sorin Prepelitã, directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui. Bani pentru prezenţa la şcoală. Elevii vor primi cate 10 lei pentru fiecare zi fără absenţe Inițiatorii legii vor ca exemplul din Vaslui să fie la nivel național. Dacă legea trece, de la 1 ianuarie 2020 ar urma să se aplice la nivelul întregii Românii. Absențele pot fi motivate doar de medic (pe caz de boală) sau parinte (în limina a trei pe lună), se arată în același proiect. Elevii care nu pot prezenta documente sustificative vor avea alocația suspendată pentru o perioadă de timp. loading...

