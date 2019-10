Articol publicat in: Life

Aluat clătite. Cum să faci în 5 paşi aluatul perfect pentru clătite. Plus 10 reţete de clătite delicioase

Aluat clatite. Daca desertul tau preferat sunt clatitele, insa te-ai ferit intotdeauna sa le faci in casa pentru ca nu ti-a reusit niciodata aluatul, atunci articolul de fata este pentru tine. Foto: sfatulparintilor.ro Aluat clatite. Am descoperit secretul celor mai delicioase clatite, pentru toate gusturile, fie ca iti plac clatitele pufoase, clatitele crocante sau esti fan clatite americane. Aluat clatite. 5 pasi pentru aluatul perfect de clatite 1. Oua de tara Ouale de tara fac clatitele mai pufoase, pentru ca albusul este mai consistent, iar galbenusul le va da o culoare mai frumoasa. 2. Incorporarea ingredientelor Nu amesteca mai intai ingredientele lichide si apoi sa le incorporezi pe cele uscate, ci invers. Amesteca intai ingredientele uscate, fa o gaura in mijloc, adauga celelalte ingredinte si amesteca usor, din centrul vasului spre exterior.

