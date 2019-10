Articol publicat in: Extern

Amalia părea mama ideală. Femeia se distra cot la cot cu prietenii fiului său de 14 ani, numai că totul se termina cu amor sălbatic

Amalia Utz, 47 de ani, din Chicago, SUA, a fost arestată fiind acuzată că a oferit marijuana și droguri unor adolescenți de 14 ani cu care ar fi întreținut și relații sexuale, scrie antena3.ro. Petrecerile cu alcool și droguri sfârșeau în dormitorul ei cu partide de amor fierbinți. Adevărul a ieșit la iveală în urma unei scrisori anonime. În urma cercetărilor, oamenii legii au descoperit că mai mulți tineri intrau în apartamentul femeii pentru petreceri. Un vecin a declarat pentru presa locală: „Copiii veneau după școală, cam patru - șase și era multă activitate acolo". Utz a fost eliberată după ce a plătit o cauțiune de 20.000 de dolari. Polițiștii nu exclud să fie și mai multe victime, care deocamdată nu au depus plângeri.

