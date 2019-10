Articol publicat in: Extern

Detalii înfiorătoare. Fata a fost răpită, drogată şi obligată să se prostitueze

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net O fată de 15 ani s-a sinucis după ce doi ani a fost exploatată pe piaţa de carne vie. A fost răpită la 13 ani, drogată şi obligată să se prostitueze. Foto: antena3.ro Letty Serrano a fost răpită în anul 2017 de lângă şcoala în care învăţa, în nordul oraşului Houston, SUA, scrie antena3.ro. Avea numai 13 ani când a fost răpită de un proxenet, drogată şi apoi vândută unei reţele de traficanţi de minori. Citeşte şi Mărturia cutremurătoare a unei românce traficate în Italia: "Am evadat pe geamul mic de la baie" VIDEO Letty a scăpat din mîinile criminalilor după 2 ani, astfel că s-a întors acasă. Părinţii spun că a fost extrem de afectată de chinul care a trecut. Tânăra în vârstă de 15 ani a primit tratament, a fost consiliată psihologic şi a avut parte de suportul întregii familii, dar degeaba. În urmă cu câteva zile, tânăra s-a închis în baia casei sale şi şi-a pus capăt zilelor. Tatăl ei a fost cel care a găsit-o fără suflare şi nu a reuşit să o salveze. loading...

