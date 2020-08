Ambasadorul SUA în România îl critică pe Marcel Ciolacu. "Este foarte dezamăgitor"

"La 26 iunie, am vorbit despre raportul privind traficul de persoane pe anul 2019 publicat de Statele Unite. Raportul arată că problema traficului de persoane în România a fost provocată de derapajele privind statul de drept în timpul guvernului precedent. Am cerut Parlamentului să acționeze și să adreseze această problemă. Este foarte dezamăgitor că liderul PSD Ciolacu a răspuns spunând că legile românești curente privind traficul de persoane și statul de drept sunt suficiente. Nu sunt!

Cer din nou Parlamentului României, așa cum am făcut-o și pe 26 iunie, să aprobe legile dure necesare pentru eliminarea traficului de persoane și crimei organizate. Eforturile din prezent ale Guvernului Orban pentru întărirea statului de drept, pentru oprirea traficului de persoane și oprirea crimei organizate sunt remarcabile", a declarat Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA în România, conform Digi24.

La sfârşitul lunii iunie, Marcel Ciolacu a reacţionat în urma criticilor lansate de ambasadorul american.

"Parlamentul României este #singurul legislativ din Europa care are un grup special dedicat combaterii traficului de persoane.

Atenția deosebită acordată acestui subiect extrem de important a făcut ca România să aibă una dintre cele mai eficiente legislații în domeniul prevenirii și combaterii acestui flagel, dar și în ceea ce privește protecția sau asistența acordată victimelor. Acest lucru a fost recunoscut la toate reuniunile și dezbaterile pe acest subiect. Parlamentul și-a făcut treaba! Este un fapt!

Într-adevăr, problemele apar în aplicarea eficientă a legislației. Deficiențele semnalate în spațiul public reprezintă probleme ale sistemului judiciar și de protecție socială. Nu am văzut la actualul guvern vreo urmă de interes legat de acest subiect. Mai mult, am constatat cu toții în acest an o explozie a violențelor și infracționalității, iar acest lucru demonstrează încă o dată că sunt total depășiți de situație.

Parlamentul va rămâne la fel de receptiv la politicile în materia combaterii traficului de persoane. Guvernul trebuie să înțeleagă că interesul comun este să oferim o șansă tuturor celor care au căzut victime traficului de persoane. Și niciuna celor care fac trafic cu viețile altora!", a scris Ciolacu vineri pe pagina sa de Facebook.