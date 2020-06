Ambasadorul SUA în România atacă dur fosta guvernare PSD: "I-au încurajat pe infractori". Ce solicită Parlamentului

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Adrian Zuckerman, acuză "prejudicii produse de fostul Guvern" în ceea ce priveşte combaterea traficului de persoane, prejudicii despre care afirmă că „i-au încurajat pe infractori". El face un apel la conducerea Parlamentului să coopereze cu Guvernul pentru îmbunătăţirea legislaţiei privind combaterea acestui tip de infracţiuni.

"Din păcate România rămâne pe lista de supraveghere de nivelul doi pentru al doilea an consecutiv, ceea ce înseamnă că Guvernul nu şi-a intensificat suficient eforturile de combatere a traficului de persoane. Raportul a constatat că anul trecut, sub fostul Guvern, eforturile de combatere a traficului de persoane s-au diminuat, numărul de urmăriri penale şi condamnări pentru trafic de persoane a scăzut, iar îngrijirea victimelor a fost deficitară", a declarat Adrian Zuckerman vineri, la o zi după publicarea Raportului Departamentului de stat al SUA, document care relevă că România are de lucrat în ceea ce priveşte combaterea traficului de persoane.

Ambasadorul american la Bucureşti a precizat că are „încredere în angajamentul acestui Guvern de a eradica acest flagel din România". Oficialul SUA a acuzat că trebuie făcut „mai mult" în ceea ce priveşte traficul de persoane.

"Este, din păcate, evident că raportul este corect. Bandele de crimă organizată au traficat oameni, ştiind că probabil vor scăpa nepedepsiţi, aşa cum s-a întâmplat de multe lori în trecut. Din fericire, numărul urmăririlor penale a crescut constant, protecţia victimelor este de asemenea în creştere", a precizat ambasadorul SUA în România.

El a precizat că SUA s-au angajat să folosească toate resursele pentru ajuta România să pună capăt traficului de persoane.

"Dacă eşti traficant de persoane te vom găsi, te vom aresta şi te vom pune sub acuzare. Nu va exista un refugiu destul sigur pentru traficanţii de persoane. Nu în România, nu în Statele Unite, nu în Europa" a adăugat oficialul.

Ambasadorul SUA a făcut un apel la conducerea Parlamentului în sensul cooperării cu Guvernul pentru îmbunătăţirea legislaţiei privind combaterea acestui tip de infracţiuni.

„Fac apel la conducerea Parlamentului: începeţi să lucraţi imediat cu Guvernul pentru a adopta legislaţia necesară pentru a urmări rapid aceşti infractori, pentru a confisca câştigurile obţinute ilegal din vânzarea de persoane, pentru a proteja mai bine victimele traficului şi pentru a repara prejudiciile produse de fostul Guvern, prejudicii care i-au încurajat pe infractori, acum este momentul ca Parlamentul să ia atitudine şi să protejeze chiar oameni pe care îi reprezintă", a încheiat Adrian Zuckerman.

Marcel Vela: Am luat notă de raport

"Am luat notă de publicarea ieri a raportului Departamentului de Stat al SUA cu privire la evaluarea activităţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane în 2019. În ansamblul său, raportul conturează imaginea generală a activităţilor anti-trafic din România şi formulează recomandări referitoare la acele domenii de intervenţie care pot cunoaşte progrese. În acest an, autorităţile din România au manifestat o preocupare constantă pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane. Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale specializate, Poliţia Română şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, lucrează permanent împreună cu partenerii interni şi internaţionali pentru reducerea dimensiunilor traficului de persoane şi acest lucru se vede în rezultatele obţinute", a afirmat Vela la o conferinţă de presă comună cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Adrian Zuckerman, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, şi procurorul general, Gabriela Scutea.

El a adăugat că Ministerul Afacerilor Interne a acţionat în mod constant astfel încât în acest an să fie o evaluare pozitivă.

"Şi să putem evita un raport negativ pentru al treilea an consecutiv. Spun al treilea an consecutiv, pentru că şi 2018 şi 2019 nu au o evaluare tocmai bună", a subliniat Vela.

Ministerul Afacerilor de Interne şi-a făcut datoria în tot ceea ce înseamnă combaterea şi prevenirea traficului de persoane, cu toate că, în acest semestru din 2020, pandemia COVID-19 a fost principala preocupare a tuturor autorităţilor, a spus ministrul.

"În acest sens, aş dori să menţionez inclusiv discuţiile avute cu Ministerul Justiţiei, cu Ministerul Public, cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precum şi cu reprezentanţii organizaţiilor internaţionale şi ai societăţii civile care au manifestat preocupare şi receptivitate în sensul identificării celor mai bune soluţii. Vă asigur că Ministerul Afacerilor Interne rămâne, în continuare, angajat să coopereze atât cu celelalte autorităţi române, cât şi cu societatea civilă şi partenerii externi, pentru a identifica soluţii concrete şi a avea un răspuns întreg integrat în problematica generală a combaterii şi prevenirii traficului de persoane", a mai afirmat Vela.

Marcel Vela a arătat că nu a fost o figură de stil când a spus 'toleranţă zero la infracţionalitate'.

"Guvernul Orban a confirmat până acum că a alocat cele mai mari resurse pentru mobilitate în cadrul MAI, cât de curând vom anunţa şi cea mai mare achiziţie pentru dotarea poliţiştilor, dotare care s-a lăsat aşteptată de peste 40 de ani. Reforma în minister este o prioritate pentru ca acest minister, o instituţie de elită a statului român, să redevină acea instituţie în slujba cetăţeanului, respectată şi apreciată", a mai spus Vela.

