Amenzi de 3.000 lei pentru RADET după ce două maşini au căzut într-o groapă lăsată după o lucrare în Drumul Taberei

Două mașini au căzut una peste alta într-o groapă din cartierul Drumul Taberei din Capitală. Șoferii nu au observat lucrarea făcută de cei de la RADET pe Aleea Compozitorilor și în momentul în care au virat la dreapta au ajuns cu autoturismele direct în groapa adâncă de aproape doi metri. Primul șofer a fost scos din mașină de oamenii care au auzit zgomotul puternic și au ieșit panicați din case. Bărbatul acuza dureri de spate și a fost dus de urgență la spital. Oamenii din cartier spun că lucrarea nu era semnalizată luminos.

Brigada Rutieră a Capitalei a anunţat, luni, că în urma verificărilor s-a stabilit că RADET primise acord pentru realizarea unor lucrări în Aleea Compozitorilor, dar că la data producerii evenimentului rutier valabilitatea acordului era depaşită.

"În urma verificărilor, s-a constatat faptul că în data de 20 noiembrie, RADET a primit acord de intervenţie din partea Brigăzii Rutiere, valabil 48 de ore, în vederea realizării lucrărilor din Aleea Compozitorilor. De asemenea, s-a stabilit faptul că la data producerii evenimentului rutier valabilitatea acordului era depaşită, urmând a fi dispuse măsurile legale", a transmis Brigada Rutieră Bucureşti.

La fața locului a venit de urgență și viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu. Acesta a declarat că lucrarea a fost semnalizată corespunzător, însă a demarat o anchetă pentru a se afla de ce au lipsit semnalele luminoase.

Octavian Berceanu, un consilier general de la USR, susţine că groapa săpată de RADET nu a fost semnalizată corect.

"Nu există niciun fel de presemnalizare, iar farurile automobilelor nu vireaza înaintea roților. Astfel, chiar si la 10 km, in momentul cand soferul vede groapa in bataia farurilor, situata imediat in curbă, e deja prea tarziu. Nu exista semnalizare cu lumini intermitente sau presemnalizare cu balize fixate in sol chiar in curba", a scris Berceanu pe Facebook.