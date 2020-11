Americanii sărbătoresc în stradă victoria lui Joe Biden la alegerile prezidenţiale. Imagini spectaculoase din mai multe state

"America, sunt onorat că m-ai ales să conduc țara noastră măreaţă. Munca va fi grea, dar vă promit un lucru: voi fi preşedinte pentru toţi americanii, indiferent dacă aţi votat pentru mine sau nu. Voi păstra credinţa pe care v-aţi pus-o în mine", a fost prima reacţie a lui Joe Biden.

Locuitorii oraşului New York au ieşit pe străzi şi şi-au exprimat bucuria. Unii au început să aplaude şi să ţipe, alţii au claxonat fără încetare din maşini atunci când au aflat vestea.

This is how I found out the race had been called for ⁦@JoeBiden⁩. Spontaneous cheers & applause on the UWS. pic.twitter.com/1C7FumuEMd — Matt Brickman (@Matt_Brickman) November 7, 2020

Şi în cartierul Manhattan, din New York, se aud claxoane, oameni care lovesc oale şi tigăi sau care au ieşit pe balcoane şi bat din palme.

The reaction from Manhattan:

Horns honking, people banging pots and pans, clapping on balconies like they did for first responders#BidenPresidentElect@NBCNewYork pic.twitter.com/24eGW0NTo6

— Adam Kuperstein (@Adam4NY) November 7, 2020

Şi pe străzile din Washington DC, în apropierea Casei Albe, mii de oameni entuziasmaţi au ieşit să sărbătorească. Mulţi flutură steagul SUA şi afişează pancarte cu mesaje de felicitare pentru Biden.

Outside the White House pic.twitter.com/0WcPJ1oDkq — Shannon Pettypiece (@spettypi) November 7, 2020

Oamenii din Philadelphia au dat adevărate spectacole pe stradă. Au dansat şi au cântat la aflarea veştii.

West Philly reacts to Biden’s lead in Pennsylvania by dancing in the street, of course pic.twitter.com/WBuipfLydN — Ellie Rushing (@EllieRushing) November 6, 2020

Însă, cu toate că lucrurile sunt destul de evidente, Donald Trump nu şi-a asumat înfrângerea. Ba chiar susţine că, de fapt, el este cel care a câştigat alegerile.

