An universitar 2020-2021. Ce se întâmplă dacă un student cazat la cămin are coronavirus

Studentul confirmat cu coronavirus va fi izolat fie in unitatile de izolare si tratament anexate spitalelor, fie la domiciliul personal, cu conditia ca deplasarea pana la acesta sa se faca cu mijloc de transport personal, si nu cu mijloace de transport in comun.

Colegii de camera ai studentului confirmat cu coronavirus vor fi carantinati in camera de camin, cu conditia ca aceasta sa aiba grup sanitar propriu. In cazul in care nu are grup sanitar propriu vor fi carantinati in izolator.

Pentru studentii aflati in carantina se vor gasi solutii punctuale pentru a li se furniza alimentele la usa camerei.

Masuri de protectie in camine:

Vor fi stabilite modalitatile de ocupare a caminului, in functie de numarul de studenti cazati.

Camerele vor fi repartizate in functie de efectivele de studenti, cu respectarea distantarii fizice de cel putin 1 m intre paturi.

Vor fi atribuite camere in regim de locuire de 2 (doi) studenti per camera sau, daca acest lucru nu este posibil, din pricina numarului mare de solicitari de cazare din partea studentilor, camerele vor fi ocupate de studenti din aceeasi formatie de studiu, pentru a limita contactul studentilor din formatii de studiu diferite, cu respectarea prevederilor art. 55 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Va fi asigurata o dotare optima a grupurilor sanitare comune, in special cu sapun lichid; daca este cazul, vor fi furnizate studentilor cazati in camin solutii lichide pe baza de alcool in cantitati suficiente.

Vor fi limitate, pe cat posibil, deplasarile in cadrul caminului si se vor evita aglomerarile.

Purtarea mastii este obligatorie in spatiile comune. Spatiile comune vor fi curatate, dezinfectate si aerisite in mod regulat.

Se va evita utilizarea de covoare/mochete.

Studentii care sunt cazati in camin au obligatia sa pastreze curatenia, sa dezinfecteze si sa aeriseasca in mod regulat camerele.

Se va recomanda accesul prin rotatie in spatiile comune (sali de baie, sali de mese sau sali destinate utilizarii comune), astfel incat sa fie posibila o dezinfectare adaptata specificului fiecarui spatiu.

Li se va recomanda studentilor sa evite, pe cat posibil, spatiile comune, iar activitatile sa se desfasoare in camera proprie.

Personalul care se ocupa de paza/supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de functionare a caminului in perioada respectiva.

Protocol de izolare a studentilor/cursantilor bolnavi

Se aplica in cazul in care studentii/cursantii prezinta in timpul activitatilor didactice pentru realizarea carora se impune prezenta fizica a studentilor/cursantilor in institutiile de invatamant superior sau in camine febra si/sau simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, dificultati in respiratie) sau alte simptome de boala infectioasa (varsaturi, diaree, mialgii, stare generala modificata).

Studentul/Cursantul va purta o masca, va fi separat de restul formatiei de studiu/colegilor de camera si se va aerisi spatiul corespunzator. Studentul/Cursantul se va izola imediat in izolator, respectiv in spatiul special desemnat din facultate/institutia de invatamant.

Daca in perioada izolarii studentul/cursantul care prezinta simptome foloseste grupul sanitar, acesta trebuie curatat si dezinfectat, folosind produse de curatare avizate, inainte de a fi folosit de oricine altcineva.

Nu se va transporta studentul/cursantul la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgenta sau spital decat in situatia in care simptomele/semnele sunt severe, caz in care se va apela serviciul de urgenta 112.

Persoana care ajuta studentul/cursantul izolat trebuie sa evite contactul cu acesta, sa poarte masca si se va spala bine pe maini timp de minimum 20 de secunde.

Igienizarea incaperii se face cu dezinfectant avizat, dupa ce studentul/cursantul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infectia la alte persoane.

Studentul/Cursantul va reveni la activitatile didactice pentru realizarea carora se impune prezenta fizica a studentilor/cursantilor in institutia de invatamant superior, respectiv in camin, cu adeverinta medicala, eliberata de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.