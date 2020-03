Analiştii anunţă apocalipsă economică în România: Două milioane de şomeri în două săptămâni

Ilie Şerbănescu spune că ne aşteaptă vremuri grele din punct de vedere economic.

"Băncile finanțează economia românească doar în proporție de 8%, așa că nu se pune problema de amânări la rate pentru firme, poate pentru populație, dacă statul va suporta o parte din rambursare. Oricum, de acum încolo băncile nu vor mai da credite populației. Așa vor face și multinaționalele, nu mai au comenzi, vor da afară oamenii. Iar firmele mici de la noi, gen SRL, PFA, vor fi terminate, pulverizate. Vom avea două milioane de șomeri în două săptămâni, un milion de aici și un milion din așa-zisa diaspora, fără fond de șomaj, care a fost aproape desființat în ultimii ani. Suntem o biată colonie, nu mai avem ce să facem acum. Jumătate din economie este în proprietatea străinilor, iar toate multinaționalele astea vor face ce vor ele, ce va fi în interesul lor. Dacă nu vor mai avea nevoie, vor pleca, unii vor pleca cu hala în spate.

Problema este că nu mai avem nici bani să începem acum să sprijinim vreo activitate economică în România, pentru că multinaționalele ne-au luat și banii. Nu coronavirusul ne distruge pe noi, ci colonialismul. Eu vorbesc despre acest lucru de 7-8 ani, dar m-au ignorat. După ce voi muri cărțile mele vor fi best-seller. Peste 10 ani își va aduce cineva aminte că era un nebun care a spus ce se va întâmpla cu mult timp înainte. Și nu au fost profeții, ci doar analize, pe baza datelor oficiale. Pentru că, dacă din toate proprietățile strategice, niciuna nu este românească pot să trag concluzia că suntem o colonie. Suntem în capitalism și decide proprietarul. Eu sunt foarte realist, în momentul în care nu ai proprietate, nu ai nicio putere de a face ceva", a spus analistul Ilie Șerbănescu, potrivit national.ro.

Potrivit analiştilor, România va trebui să se confrunte cu cea mai dezastruoasă criză economică la nivel mondial de pe o poziție cumplită.

"Singurul sector care mai este viabil în România este cel al cerealelor, dar și acesta este captiv, din cauza faptului că prețurile pe piața internă și externă sunt în mâna a cinci companii, așa-zișii traderi, patru americani și un elvețian, și care stabilesc prețuri mici pentru recolte mari. Repudiatul Marx spunea că munca se unește cu capitalul, și o parte este valoare și cealaltă este plus valoare. Acum se numesc compensarea salariilor și excedentul brut de exploatare. În România PIB-ul, care este valoare și plus valoare, adică salarii plus profit, are cea mai îngrozitoare împărțeală între muncă și capital. De aceea despre acest indicator, care este oficial, nu prea se vorbește, pentru că, fiind colonie, nu dă bine. Criza economică din 2008 nici nu a fost criză față de ceea ce urmează. Este prima criză din capitalism care are loc pe fondul dobânzilor negative, care înseamnă banul fără cost, asta este nucleară.

Coronavirusul vine doar să impulsioneze prăbușirea economică la nivel mondial. Noi înfruntăm această prăbușire de pe aliniamentele unei colonii. În 2008 nu vândusem tot, însă între timp am vândut tot. Ce ne așteaptă de acum încolo? Depinde de ce vor dori stăpânii noștri, pentru că, din păcate, nu avem un singur stăpân, avem mai mulți, care se calcă în picioare unii pe alții să ne hărtănească cât mai mult și cât mai repede. În 2008, trebuie spus, nu a fost niciun fel de criză, a fost o invenție ca să își ia banii înapoi cele 11 bănci care băgaseră niște bani în România ca să ne cumpere. Și și-au luat 20 de miliarde de euro, pe care i-au trimis acasă la ei, prin așa-zisa inițiativă de la Viena. Iar chestia asta se vede în datoria publică pe care o plătim noi, restul sunt povești", a mai precizat analistul economic Ilie Șerbănescu.