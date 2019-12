Anamaria Ferentz, implicată într-un grav accident rutier. În ce stare se află vedeta acum

Anamaria Ferentz, fosta soție a lui Marcel Toader, a văzut moartea cu ochii. Vedeta trăiește acum în SUA, acolo unde are o viață minunată de la mulți ani, iar vineri, 6 decembrie 2019, a făcut o dezvăluire şocantă pe Instagram.

"O zi frumoasă să fii în viață! Un accident de mașină m-a speriat teribil și m-a făcut să realizez că pot dispărea într-o fracțiune de secundă. Sunt încă în stare de șoc, dar recunoscătoare că nu mi s-a întâmplat nimic mie, doar am tras o sperietură pe cinste. Mașina a fost distrusă în totalitate. Cineva acolo sus știe că încă am treabă aici și că iubesc viața foarte mult. Mulțumesc! Sunt foarte recunoscătoare! Dacă Sfântul Nicolae a fost protectorul sau alți îngeri. Nu știu. Știu doar că sunt foarte recunoscătoare și binecuvântată. Aceeași lecție în fiecare zi: Fii fericit și conștient de ceea ce ai. Mâine nu mai poți avea nimic sau doar o amintire!", a scris Anamaria Ferentz.

Vedeta declara acum ceva timp că se simte foarte bine în SUA.

"Eu sunt foarte bine. De-aia am plecat din România, atipic altor persoane publice care au plecat din România. Am plecat să fiu un om normal, ca să trăiesc liniştită şi să nu mai fiu în lumina reflectoarelor. Am cântat pentru comunităţile de români peste tot. Iubitul meu este american, nu român. Nu are nico legătură cu domeniul meu de activitate. el lucrează în imobiliare. Este un om cu picioarele pe pământ. Se comportă extraordinar de frumos cu mine, asta este cel mai extraordinar lucru. Când ajungi la o vârstă gândeşti altfel. Un copil dacă e să vină, vine", a povestit Anamaria Ferentz.