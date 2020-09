Anamaria Prodan a rămas fără PISTOL. A încălcat LEGEA, iar arma a fost confiscată de POLIŢIE

Anamaria Prodan a rămas fără armă din cauza încălcării legii. Dacă ai armă, este obligatoriu să te duci, o dată la trei ani, pentru vizarea permisului. Sexy-impresara nu a urmat pașii, așa că responsabilii de la arme și muniții i-au trimis citație, iar vedeta a fost nevoită să se prezinte la Parchet, unde a dat declarație, apoi a lăsat arma în custodia Poliției. În astfel de cazuri trebuie deschis proces de confiscare, scrie Cancan.

"Confiscare specială" este obiectul procesului de la Judecătoria Buftea. Oricum, Anamaria Prodan nu ar mai avea de gând să "insiste" în privința armei de care s-ar cam fi săturat. Condiție în care nu va face contestație, va pierde procesul, iar arma confiscată va intra în custodia statului.

Anamaria Prodan, MOMENT ŞOCANT după ce suporterii au intrat peste ea în birou. "Am scos PISTOLUL!"

Anamaria Prodan a devenit acționar majoritar la U Cluj, în urmă cu opt ani. Suporterii nu au dorit-o în fruntea clubului și au existat, în acea perioadă, mari tensiuni. Vedeta avea să povestească o întâmplare incredibilă petrecută chiar în biroul ei. Suporterii au intrat peste ea, dar nu s-a pierdut cu firea, a scos pistolul și l-a pus pe masă.

"Cu mine nu au avut curaj nici măcar să vină foarte aproape de mine. Am avut niște episoade la Cluj... au fost spectaculoase! Aveam permis de port armă și stăteam cu pistolul pe masă. Ia întreabă-i! Le-am zis "Care se apropie, vedem!". Au venit peste mine în birou. 200 erau! Aveam un birou de trei ori cât studioul și au venit pentru că au făcut acel marș de 5-6 mii de oameni să plec din oraș, deci și acolo am făcut istorie. Am scos pistolul pe masă. Când au deschis ușa și au intrat câtă frunză și câtă iarbă... le era frică tuturor să cheme poliția. Am întrebat cine e șeful și i-am zis să se așeze în fața mea și vorbim, dacă avem de discutat ceva. Care se apropie, e problemă mare cu mine. A fost spectacol! Am predat pistolul de frică, să nu cumva să mă enervez vreodată să fac vreo nefăcută", a povestit Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, ÎMBOGĂŢITĂ de sora sa din LAS VEGAS. Cu ce se ocupă Anca în AMERICA

Vedeta a dezvăluit şi motivul care a condus la decizia de a-și lua permis de port-armă.

"M-au urmărit unii noaptea cu mașina! Episoade din mafie, credeți-mă! Dar nu o să recunoască nimeni niciodată asta. Bineînțeles, la poliție nu mergeau camerele de pe DN1. Rebecca era acasă și-aveam tot felul de nenorociți care o amenințau și când ieșea la balcon. Mi-am luat permis de port-armă, pentru că am trăit momente grele! Un bărbat care vine și mă face curvă, proastă și urâtă are minte de copil!", a spus Anamaria Prodan.