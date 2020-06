Anamaria Prodan, MOMENT ŞOCANT după ce suporterii au intrat peste ea în birou. "Am scos PISTOLUL!"

Anamaria Prodan a povestit la ProSport Live o întâmplare incredibilă de pe vremea când era în conducerea lui "U" Cluj, când fanii "şepcilor roşii" au dat buzna peste ea în birou.

"Cu mine nu au avut curaj, nici măcar să vină foarte aproape de mine. Am avut niște episoade la Cluj... au fost spectaculoase! Aveam permis de port armă și stăteam cu pistolul pe masă. Ia întreabă-i! Le-am zis: "Care se apropie, vedem!". Au venit peste mine în birou. 200 erau! Aveam un birou de trei ori cât studioul și au venit pentru că au făcut acel marș de 5-6 mii de oameni să plec din oraș, deci și acolo am făcut istorie", a spus Anamaria Prodan.

"Am scos pistolul pe masă. Când au deschis ușa și au intrat câtă frunză și câtă iarbă... le era frică tuturor să cheme poliția. Am intrebat cine e șeful să i-am zis să se așeze în fața mea și vorbim, dacă avem de discutat ceva. Care se apropie, e problemă mare cu mine. A fost spectacol! Am predat pistolul de frică, să nu cumva să mă enervez vreodată să fac vreo nefăcută", a mai dezvăluit Anamaria Prodan.