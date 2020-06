Anamaria Prodan, anunţ-şoc despre despărţirea de Laurenţiu Reghecampf. "De patru ori s-a întâmplat asta!"

Anamaria Prodan a dezvăluit de unde au început zvonurile despărțirii de fostul antrenor al celor de la FCSB.

"Haideţi să vă zic de unde s-au alimentat zvonurile astea. Un an de zile, cât mama a fost în spital și când nimeni din România nu știa ce are mama de fapt, eu am rămas în țară. Nu m-am despărțit de mama nici măcar o secundă. Am dormit la Spitalul Elias pe o canapea mică vreo patru luni. N-am plecat de acolo pentru că mama putea să moară în orice clipă. Sora mea nu putea să vină din Statele Unite pentru că nu avea cu cine să-și lase copilul, eu am fost singură lângă mama. Probabil mulţi au gândit că dacă eu n-am mers cu Laur în Emirate, gata, ne-am despărţit!", a povestit Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a mai spus în glumă că au avut momente când au fost despărțiți, mai exact de patru ori.

"Lumea vorbește, ne-a divorțat de patru ori, dar eu nu țin cont de asemenea bârfe. Suntem fericiți, avem o familie frumoasă, asta este cel mai important", a precizat Anamaria Prodan.