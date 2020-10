Anamaria Prodan, ascultată de procurori: "Da, şi ambiental mă ascultă. Se laudă toţi prin federaţie"

Agentul de jucători susţine că a fost înştiinţată că îi sunt ascultate telefoanele şi este urmărită, dar susţine că nu are nicio legătură cu cazul la care se face referire şi că nu are nimic de ascuns.

"Am primit o hârtie acasă în care scrie că sunt monitorizată. Când știu că sunt corectă mă enervez... Scrie în hârtie că am un dosar privind manipularea rezultatelor meciurilor Gloriei Buzău. Și că au fost luate măsuri de supraveghere tehnică, interceptare și înregistrare a comunicațiilor prin telefon. Nici măcar nu am trecut pe la Gloria Buzău. Nu am legătură cu așa ceva.

Din ce am înțeles e un domn Pașcu (n.r- Virgil Pașcu, ofițer de integritate la FRF), care a a lucrat în domeniu. Se pare că el a avut această inițiativă. Sunt bani aruncați degeaba. Ani de zile m-ai supravegheat tu. Și pe bărbatul meu. Ești mai bun tu. Dacă ei nu au treabă... Stau și mă urmăresc ambiental, în casă, în mașină. Am o viața plictisitoare. Nu am nimic în afară de transferuri!

Telefonul îmi făcea figuri de doi ani. Prietenii ziceau că am telefonul ascultat. Da, și ambiental mă ascultă. Se lăudau toți prin Federație. Am prieteni care îmi spun "Nu te suportă cutare și cutare". Domnul Pașcu nu mă suportă!", a declarat Anamaria Prodan la GSP LIVE.

Citeşte şi: Mircea Sandu, trimis în judecată de DIICOT. Prima reacţie a fostului preşedinte al FRF