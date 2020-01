Anamaria Prodan, dezvăluire inedită din trecutul Cristinei Ţopescu. "Era vorba despre cine e e mai şmecheră"

Anamaria Prodan are mai multe amintiri cu Cristina Țopescu.

"Am fost în același anturaj. Am fost amice, nu prietene. Mama mea era foarte prietenă foarte bună cu Cristian Țopescu. Nu am avut o apropiere mare, dar era o femeie minunată, îngrozitor de sensibilă. În multe momente din copilăria noastră, mama vorbea cu tatăl ei, iar el spunea: "Cristinica mea nu e cum e Ana ta!". Ea era cuminte, eu făceam toate drăcoveniile posibile", a spus Anamaria Prodan la GSP Live.

Anamaria Prodan și-a adus aminte și de o întâmplare petrecută în copilărie, în care a fost implicată și Cristina Țopescu: "Aveam platfus când eram mică și toată lumea îmi spunea că voi rămâne cu această problemă. Am mers la Cristian Țopescu, era cu Cristina în mașină, iar ea se uita așa, superioară, la mine, că ea nu avea platfus. Era mereu concurență în grupul nostru de copii de bani gata. Era vorba despre cine e e mai șmecheră. Cristina era mult mai mare decât mine, iar eu voiam să ies în evidență, fiind cea mai mică".

Cristina Ţopescu a fost găsită moartă, duminică seara, în locuinţa ei. Nu o mai văzuse nimeni de la sfărșitul anului trecut. Apelul la 112, făcut duminică după ora 21, a dus la cumplita descoperire.

Cristina Ţopescu era fata celebrului comentator sportiv Cristian Ţopescu, decedat pe 15 mai 2018, la vârsta de 81 de ani.