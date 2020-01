Primele rezultate ale legiştilor în cazul morţii Cristinei Ţopescu. Cum a murit jurnalista. Raportul INML a ajuns la Parchet

În cazul morţii Cristinei Ţopescu a fost cerut şi o expertiză toxicologică după ce în stomacul ei au fost găsite mai multe medicamente. Din această cauza, anchetatorii merg pe două piste: supradoză accidentală sau sinucidere.

Cristina Ţopescu a fost găsită moartă, duminică seara, în locuinţa ei din Otopeni. România TV a intrat în posesia ultimelor înregistări din viaţa Cristinei Țopescu. Disperată, cerea ajutorul şi spunea cum este terorizată. Vorbeşte inclusiv despre omul care a nenorocit-o, cum se lupta cu el şi spunea că o să moară cu el de gât. Sunt inregistări tulburătoare în care Cristina Ţopescu vorbeşte inclusiv depre boala ei şi de ce se temea să cheme ambulanţa.

"Iarta-ma ca te bat la cap dar, nu mai stiu ce sa fac, ieri am facut atac de panica, am reusit sa ma pun pe picioare, sa fac emisiunea. Azi dimineata am facut din nou, mi-a trecut, acum iar m-a luat, mi se inclesteaza maxilarele si nu pot sa respir si nici nu sunt genul sa chem salvarea si nici nu vreau sa chem, n-am cum, cu atatia catei, cine dracu intra aici. Sper sa imi revin. Dar asta ma omoara cu zile, deci asta e un nenorocit, pur si simplu, ca pana acuma, iti dai seama ca a terminat cu aia de la DSV daca e adevarat. Si nu-mi da nici macar un mesaj, si nu stiu ce se intampla cu fetita si mi-e mie acuma rau, dar cand imi revin il ia mama dracu ca daca asta isi imagineaza ca eu sunt genul care doar plang si ma resemnez, se inseala, crede-ma. dar nu stiu ce sa mai fac acum. Te rog din suflet, cand termini treaba, da-mi un semn, merci".

