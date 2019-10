Anamaria Prodan, internată opt zile pentru analize de CANCER. Motivul pentru care a ţinut totul SECRET

Anamaria Prodan a vorbit acum ceva vreme, la o emisiune tv, despre cea mai grea încercare din viața ei. După ce a dezvoltat mai mulți noduli la sâni, a aflat că este suspectă de cancer mamar.

Vedeta a mers la o clinică de specialitate pentru analize, apoi a descoperit că nu este cazul de cancer la sân.

Anamaria Prodan a dezvăluit că numai soțul ei, Laurențiu Reghecampf, a fost cel care a știut de la bun început prin ce trece și a susținut-o.

"Atunci când ai probleme, îţi dai seama că ai nişte prieteni minunaţi. Eu am trecut prin momente foarte grele şi nu am fost singură. Am avut mai mulţi noduli şi a durat mai mult până au făcut biopsie la toţi. La început nu a ştiut nimeni, nu am spus pentru că nu am vrut să îşi facă griji. Doar soţul meu a ştiut, m-a încurajat non-stop şi am avut numai discuţii pozitive", a povestit Anamaria Prodan la "Teo Show".

"Am stat 8 zile în spital şi nu am ieşit de acolo. Nu am ieşit pentru că mi-a fost frică de speculaţiile din presă. Dar de ceea ce îţi este frică, aia ţi se întâmplă. Mama a început să plângă atunci când a aflat. Ea ştia că sunt în America, iar eu eram în Turcia la control", a mai adăugat Anamaria Prodan.