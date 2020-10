Anamaria Prodan, primele declaraţii după ce procurorii i-au ascultat telefoanele: "Nu sunt singura. Şi alte cunoştinţe au păţit la fel"

Soţia lui Laurenţiu Reghecampf a declarat pentru România TV că nu a avut nicio treabă, niciodată, cu vreun jucător sau antrenor de la Gloria Buzău. Mai mult decât atât, în cursul zilei de azi, a fost sunată de mai multe cunoştinţe din fotbal, care trec prin aceeaşi situaţie.

"Nu am avut niciodată legătură, nici cu echipa, nici cu antrenorii. Nu am avut niciun jucător sau antrenor la Gloria Buzău, niciodată. Încă vreo 5-6 cunoştinţe din fotbal m-au sunat azi, să îmi spună că şi ei au fost ascultaţi. N-o să-mi permit vreodată să îmi fac familia, copiii de ruşine", ne-a declarat Anamaria Prodan.

Gloria Buzau are nu mai putin de 10 meciuri suspecte de trucaj. Conform raportului intocmit de Federatia Romana de Fotbal, 17 jucatori si antrenori sunt suspecti. Cel mai sanctionat personaj din aceasta ancheta este Ion Viorel, care a primit o amenda de 200 de mii de lei si o suspendare de doi ani.

Aceeasi sanctiune au luat-o si secunzii sai, Romica Bunica (cel care a marcat celebrul gol din ultimul minut contra FCSB-ului, intr-un Gloria Buzau - FCSB 1-1, meci jucat in noiembrie 2007) si Marian Rosu.