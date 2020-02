Anamaria Prodan, reacţie dură după bătaia încasată de Daniela Crudu. "Face umbră degeaba pământului"

Anamaria Prodan crede că un bărbat care loveşte o femeie nu are ce căuta pe acest pământ. Sexy-impresara a fost implicată într-un incident asemănător, numai că ea a fost cea care l-a lovit pe Dan Alexa, pe care l-a laudat apoi că nu a ripostat.

"Asta tot din educație vine. Vine dintr-o viață haotică, tot dintr-o lipsă totală de încredere. Femeile din România au în general treaba asta, se tem că dacă au făcut doi copii nu mai pot pleca că nu au ce să facă, că rămân pe drumuri. Nimeni pe pământul ăsta nu are dreptul, mai ales un bărbat, să lovească o femeie. De ce? Orice bărbat își pune mintea cu o femeie, o face zob, pentru că nu vorbim de aceeași forță fizică. O femeie oricât de puternică pare, nu are cum să se compare, din niciun punct de vedere cu un bărbat, decât pe meserie, că acolo creierul la unul e mai mare, la unul e mai mic, la unul are nervuri mai profunde, la altul nu are. Pentru un bărbat, să lovească o femeie, să împingă, să înjure o femeie este zero din toate punctele de vedere. Acel bărbat, dacă ar fi după mine și aș putea să fac ceva, l-aș extirpa de pe fața pământului!", a declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a comentat şi faptul că Daniela Crudu nu a depus plângere: "Foarte rău! Repet, micime, frică, neîncredere... toate vin așa, ca un pachet de om care face umbră pământului degeaba. Dacă ea nu va depune plângere în fața acestui monstru se va repeta istoria asta cu fiecare femeie care va intra pe mâna acestui "bărbat". Dacă se întoarce la el, ține tot de micimea omului. Că dacă nu ai caracter puternic, dacă nu ai o siguranță pe tine, dacă nu ai o educație, dacă nu ai un loc de muncă stabil, adică dacă nu faci nimic pentru a fi om, ți se întâmplă să te lovească un animal și tu să fii animalul lovit de animalul mai mare".