Daniela Crudu, desfigurată în bătaie! Prima reacţie a familiei. Tatăl şi sora vedetei RUP TĂCEREA

Nelu Crudu, tatăl vedetei, a făcut primele declarații după ce fiica lui a fost agresată fizic de către bărbatul cu care avea o relație. Acesta afirmă că nu știe motivele pentru care s-a ajuns în situația, dar totodată povestește și despre starea de sănătate actuală a Danielei Crudu.

"E bine. Mi-a zis sora ei că e bine, fata e bine. Nu știu care a fost motivul. Nu știu cine este acest om, nici nu vorbește românește, nu știu nimic", a spus tatal fostei asistente TV pentru SpyNews.

Daniela Crudu, desfigurată de iubit. Prima măsură anunţată de Poliţie

Bărbatul a aflat toate informațiile de la cealaltă fiica, Ana Crudu, care a declarat că sora sa nu a vrut să depună plângere împotriva iubitul care a agresat-o pentru a nu-i face probleme.

Motivul BOMBĂ pentru care Daniela Crudu a fost desfigurată de iubitul croat. S-A AFLAT TOT!

"Probabil îi este milă şi nu vrea să îi creeze probleme. Ştiţi cum e Daniela, are grijă de toată lumea să fie bine. Daniela a fost externată, nu a avut nevoie de spitalizare. Nu are nimic intern. Are la faţă şi la picioare cred că de când a mers fără pantofi. Nu are traumatism cranio-cerebral, ci ochiul umflat şi vânăt şi nasul umflat, vânăt şi puţin fisurat. Trebuie să mergem la doctorul ei", a dezvăluit Ana Crudu.