Anamaria Prodan nu se uită la bani. Ce cadou de 50.000 de euro i-a luat lui Reghe Jr

Anamaria Prodan adoră să primească daruri scumpe, dar să şi ofere. I-a dat cadou lui Reghe Jr. o mașină superbă care a costat nu mai puțin de 50.000 de euro.

Luca are o relație foarte bună cu vedeta și o consideră deja de ani buni o parte foarte importantă din familie. Antrenorul s-a bucurat extrem de tare şi l-a luat în brațe pe fiul lui.

„La 14 ani, copilul a trebuit să aleagă unde vrea să trăiască mai departe. În Germania, alături de mama lui, fie in Dubai, alături de tată. L-a ales pe Laurențiu. Luca învață în Dubai și trăiește în lux. În vacanțe se mai duce la mama lui, cu care vorbește frecvent la telefon”, a declarat o sursă din apropierea familiei Reghecampf, pentru Impact.ro.

„La mulți ani, fratele meu drag! Trei din patru copii au peste 18 ani”, „La mulți ani fratelui meu mijlociu! Te iubesc enorm, îmi ești cel mai bun prieten!”, au scris fetele Anamariei pe conturile sociale.

„La mulți ani, băiatul meu frumos, deștept, minunat! Să ne trăiești 1.000 de ani, fericit și sănătos! Sa ne aduci numai bucurie!”, a fost mesajul impresarei.

Anamaria Prodan a ignorat avertizările autorităţilor şi a plecat în Dubai

Anamaria Prodan nu a luat în calcul recomandările autorităţilor, în contextul pandemiei de coronavirus, şi a călătorit în Dubai, pentru a fi alături de soţul ei, Laurenţiu Reghecampf.

Anamaria Prodan a declarat că a mers peste tot și că a avut grijă, dar a și condamnat panica instaurată în România.

„Viața în Dubai e normală, orașul e liniștit, lumea merge pe stradă normal, la plajă, nu există isteria din România. Noi mereu avem chestia cu panica asta. Cred că așa se naște românul, cu panică de asta. Am fost și eu în România până acum câteva zile, am mers peste tot, am filmat, am avut grijă, mi-am dezinfectat mâinile, dar nu trebuie să intrăm în panică și să distrugem magazinele.

Lumea trebuie să înțeleagă ceva: viața nu se oprește. Trebuie să avem grijă, dar nu să oprim comunicarea, să fugim unul de altul. Am văzut oameni la graniță fără apă de 20 de ore, o nebunie d-asta cum numai în România găsești. N-am văzut așa ceva, să se omoare în halul ăsta!", a spus Anamaria Prodan pentru TV Pro X și Pro TV.