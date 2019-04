Anca Ţurcaşiu, hărţuită sexual. "L-am sunat pe tata să mă salveze"

Anca Țurcașiu este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, scrie wowbiz.ro. La aproape 50 de ani, artista arată impecabil și nici acum nu duce lipsă de asmiratori.

Aceasta a dezvăluit că nu îi place să fie curtată, mai ales că are o căsnicie fericită.

„Da, mi se întâmplă. Și lucrul acesta mă sperie foarte tare, mă deranjează și fug elegant de bărbații care încearcă să mă curteze, simt imediat un flirt... Fug, mă eschivez, ajung acasă și îi povestesc soțului meu. Și ne amuzăm amândoi.

Hai să zic că e plăcut să te admire lumea, să te aprecieze, dar până la a mă curta sau a pune mâna pe mine.... Mi se pare prea mult, mai ales la vârsta mea", a spus Anca Țurcașiu..

Anca și-a sunat tatăl să o salveze

Aceasta a povestit și un moment care a speriat-o în tinerețe, atunci când a fost la un pas de a fi agresată sexual.

„Da cine își mai aduce aminte... din 1990? Eram studentă atunci, aveam o relație stabilă cu un băiat cu care am fost patru ani, deci nu eram genul care să aibă multe relații. Curte mi s-a făcut tot timpul, uneori au fost și situații mai neplăcute. Eram invitată în diverse case cu pretextul de a discuta proiecte, se insista apoi către altceva și fugeam. O dată l-am sunat și pe tata să vină să mă salveze. Asta e tinerețea, ce vrei? Dar merg cu fruntea sus știind că nu am făcut în viața mea un compromis. Mai bine în ritmul meu, decât să ajung vârf pentru că am avut o relație cu cineva care poate mi-ar fi oferit o șansă profesională", a mai spus vedeta.