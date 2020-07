Anca Ţurcaşiu a divorţat după o căsnicie de 20 de ani. Primele explicaţii ale vedetei

Anca Țurcașiu a mărturisit că a relația a ajuns, din păcate, la sfârșit.

"Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele căruia am crezut că voi imbatrani! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită ! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit! Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi ați fost alături in această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n aș fi putut!", a scris Anca Țurcașiu.

În 2017, presa de scandal specula pe seama faptului că Anca Țurcașiu și soțul ei au pus capăt mariajului lor, însă artista a dezmințit rapid zvonurile.

"Nu am divorţat şi nici nu am de gând. Totul este o invenţie, o aberaţie, o joacă ce s-a transformat dintr-un răspuns în bătaie de joc în altceva... Cineva m-a întrebat de o sută de ori dacă am divorţat şi eu i-am spus tot de atâtea ori că nu am divorţat. Dar mi-a spus că ştie sigur că am divorţat şi în bătaie de joc i-am spus că dacă ştie mai bine înseamnă că aşa e. Dar se pare că totul a fost împotriva mea. Seara am fost împreună cu soţul meu de mână la un eveniment. Asta este culmea că nu am fost văzută acolo, împreună. Iar a doua zi am plecat la Bacău, unde am avut spectacole... M-a luat prin surprindere aiureala şi avalanşa asta. Mai ales că eu sunt un om atât de discret, elegant, la locul meu şi nu mă interesează niciun fel de discuţie cu nimeni şi nu sunt interesată să apar pe genul acesta de subiecte. Ţânţăreanu e un năstruşnic şi un glumeţ, un tip care face afirmaţii, aşa se joacă mereu şi a cam exagerat. De fapt, cu siguranţă, a exagerat. M-a supărat, dar eu îl iert", spunea atunci Anca Ţurcaşiu.