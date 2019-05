Anchetă FBI privind amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale din Statele Unite

John H Durham, procuror-şef în statul Connecticut, a fost însărcinat să examineze deschiderea unei anchete a FBI privind o posibilă ingerinţă a Rusiei şi o posibilă înţelegere cu echipa preşedintelui SUA Donald Trump în timpul campaniei electorale, notează publicaţia citată.



Este un pas care l-ar putea mulţumi pe preşedintele Trump, care a reclamat faptul că asociaţi de-ai săi au fost supravegheaţi şi a afirmat în mod repetat că investigaţia ulterioară condusă de procurorul special Robert Mueller a fost o ''vânătoare de vrăjitoare'', potrivit Agerpres.

Aceasta este cea de-a treia investigaţie privind ancheta desfăşurată de FBI asupra campaniei electorale a preşedintelui Trump şi despre care se ştie public, notează sursa citată.

William Barr şi-a exprimat luna trecută preocuparea în legătură cu unele afirmaţii potrivit cărora "spionarea" de către FBI a campaniei lui Trump a fost analizată în mod corespunzător, provocând critici din partea unor oficiali care au precizat că supravegherea a fost aprobată prin ordin judecătoresc, potrivit Agerpres.



FBI a investigat patru dintre asociaţii lui Trump în timpul campaniei electorale, între care consilierul George Papadopoulos, după ce acesta i-a declarat unui diplomat australian că i se spusese că e-mailuri ale democraţilor au fost sparte de către agenţi ruşi.



Un purtător de cuvânt al biroului procurorului John H Durham a refuzat să comenteze aceste informaţii pentru The New York Times, acelaşi lucru fiind valabil şi în cazul unei purtătoare de cuvânt a Departamentului Justiţiei.