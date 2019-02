Anchetă în Ministerul Sănătăţii în legătură cu Mihai Teodor Dumitrache în scandalul falşilor fizicieni

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că se fac verificări în legătură cu titlul de doctor pe care îl are Mihail Teodor Dumitrache, precizând că acesta este unul dintre cei mai buni specialişti în domeniul în care lucrează.

De asemenea, Ministrul Sănătăţii a precizat că Dumitrache Mihai Teodor deţine un permis de nivel 3, emis de CNCAN pentru expert fizică medicală (domeniul radioterapie).

Totodată, în urma unor acuzaţii, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central “Carol Davila” a trimis un comunicat în care susţine că Mihai Teodor Dumitrache a fost angajat prin concurs în cadrul Centrului de Boli Oncologice/ Secţia Radioterapie, începând cu anul 2015. Acesta deține titlul de doctor în Fizică, este expert în fizică medicală și este și coordonator grup fizicieni medicali.

”Mihai Teodor Dumitrache deţine de asemenea, permis nivel 3 emis de CNCAN pentru expert fizică medicală (domeniul radioterapie), permis nivel 2 emis de CNCAN pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear (AP, SI), precum și autorizație de liberă practică emisă de Ministerul Sănătății (fisier pdf.CV), (fisier pdf. Permis nivel), (fisier pdf. OMS-127 din 2018-privind-aprobarea-componenței-nominale-a-Comisiei-de-oncologie)”, se mai arată în comunicatul remis de Spitalul Universitar de Urgență Militar Central “Carol Davila”.

Potrivit reprezentanților unităților spitalicești, Dumitrache a îndeplinit toate criteriile pentru participarea la concurs: Norme privind expertul în fizică medicală aprobate prin ordinul comun nr.1272 din 17.10.2006 al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru controlul activităţilor nucleare publicat în Monitorul Oficial partea I nr. 906 din 07.11.2006 şi a depus dosarul de concurs cu toate documentele cerute. Condițiile stabilite prin procedura de concurs pentru ocuparea funcției de expert în fizică medicală fizician medical au fost următoarele: Diploma de licenţă în fizică medicală/fizică sau echivalent (matematica, informatica, chimie fizica, inginerie electronica, electrica sau mecanică); Diploma de master în fizică medicală (biofizica medicala) sau adeverinta care sa ateste absolvirea unui program de master in fizica medicala (biofizica medicala) – examen de dizertaţie susţinut şi promovat; Autorizaţie de liberă practică emisă de Ministerul Sanatatii/Directia de Sanatate Publica (DSP) – valabilă; Permis de exercitare nivel 3 – emis de CNCAN,valabil, pentru domeniul radioterapie; Curs de radioprotectie postuniversitar, nivel 3, domeniul – fizica de radioterapie, avizat CNCAN; minim 3 ani vechime ca fizician medical.

Potrivit comunicatului, Mihai Teodor Dumitrache este membru al mai multor organizaţii profesionale, cum ar fi: AAPM (The American Association of Physicists in Medicine, Comisia de Oncologie a Ministerului Sănătăţii, Membru în Grupul Tehnic de Lucru al Ministerului Sanatatii pentru Radioterapie, Societatea Fizicienilor Medicali din România, ESTRO (European Society for Radiotherapy and Oncology, Societatea Română de Radioterapie.

Reacțiile ministrului Sănătății și a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central “Carol Davila” vine după ce vicepreședintele pe Moldova al Colegiului Fizicienilor Medicali din România, Marin Bodale, a susținut că opt falși fizicieni lucrează în spitalele din România.

Printre aceştia se află, potrivit unui comunicat de presă transmis de Marin Bodale, vicepreședinte Colegiul Fizicienilor Medicali din România, şi Mihail Teodor Dumitrache, angajat în Comisia de Oncologie a Ministerului Sănătăţii şi în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” Bucureşti. Bodale îl acuză pe Dumitrache că în 2015 a obţinut titlul de doctor în fizică, tiltlu care nu-i conferă dreptul de a practica fizica medicală clinică.

Vicepreședinte Colegiul Fizicienilor Medicali din România, Marin Bodale, îi mai nominalizează și pe Ileana Bratcoveanu - angajată din 2012 pe un post de fizician medical la Spitalul Municipal "Caritas" Rosiori de Vede din județul Teleorman, Silvana Ojică - angajată pe postul de fizician medical între iulie 2014-noiembrie 2016 la Institutul Regional de Oncologie Iași, apoi din decembrie 2016 și până în prezent la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, Violeta Naghiu - angajată pe un post de fizician medical din 31 ianuarie 2018 și până în prezent la Spitalul Clinic Judetean de Urgență Arad, pe Lucian Ovidiu Pop - care a încheiat fin 2015 contract de prestări servicii de fizică medicală cu Spitalul Municipal Blaj din județul Alba, pe Ștefan Florian Corneliu - angajat pe un post de fizician medical din 16 iulie 2018 și până în prezent la Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan" Bucureşti, precum și pe cetățenii turci cu studii în Turcia Berkan Geler și Evren Üzümlü, ambii angajați ca fizicieni medicali la NeoLife Medical Center București.