Andreea Antonescu divorţează, după 8 ani de căsnicie

Desi zvonuri in privinta unei separari au aparut inca de acum patru ani, abia acum Andreea Antonescu a vorbit deschis despre problemele pe care le are in casnicie, potrivit wowbiz.ro.

"Nu s-a schimbat statutul, deocamdată nu s-a schimbat nimic. De vreo patru ani se gândește toată lumea. Nimic nu este pe vecie și, la urma umei, nu se garantează nimic. Avem o singură garanție în viața asta și anume moartea. În rest, totul e relativ. Nu pot exclude varianta unui divorț", a spus Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu a recunoscut că problemele în relație sunt cât se poate de reale. "Da, și distanța", a spus Andreea Antonescu.

"Nu mai merge relația. Are nevoie de cineva care să fie prezent, cu adevărat, în viața ei, e dificil să stea tot timpul departe de bărbatul ei, practic să își crească singură fata. Divorțul e inevitabil, deși încă se mai speră la repararea relației. Dar, de ani buni, ei sunt ca și despățiți. Nu că nu s-ar înțelege, dar se văd atât de rar încât practic nu sunt o familie", a spus una dintre prietenele artistei.