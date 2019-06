Andreea Mantea, MOTIVUL-ŞOC pentru care pleacă de la "PUTEREA DRAGOSTEI". "Dacă nu am tăia la montaj, s-ar închina oamenii!"

Andreea Mantea spune că toţi concurenţii au personalitate şi nu mai ţin cont de reguli, iar ea degeaba îi ceartă şi vrea să îi aducă pe drumul cel bun.

Andreea Mantea n-a mai rezistat şi a dezvăluit adevărul despre EMISIUNE. Ce se întâmplă, de fapt, la "Puterea Dragostei"

"Am luat o hotărâre. Ce fac concurenţii a ajuns la un alt nivel. Dragostea îşi spune cuvântul, pe ei îi apucă toate stările, aruncă prin casă cu diverse. Am luat o decizie: plec! De ce să mai ţip? De ce să facă mişto lumea de mine pe site-urile de socializare că urlu? Mai bine plec! Dacă nu am tăia la montaj, s-ar închina oamenii, unde s-ar ajunge. Dar mă bucur că se întâmplă aşa, pentru că concurenţii au început să lupte pentru ce doresc. A intrat o fată nouă în casă. Nu vă zic cum arată! Toţi băieţii au sărit pe ea. Singurul cuplu din casă este pe cale să... Dacă ei aşa arată puterea dragostei, eu ce să le fac?", a spus Andreea Mantea.