Andreea Antonescu, primele declaraţii după ce a sunat la 112 că este sechestrată: "Aseară am trecut printr-o experienţă stranie"

”V-aș da bună dimineața, dar am făcut-o deja în jurul orei 7 cu un story, care probabil relata așa, dacă puteați citi printre rânduri, că nu am fost deloc sechestrată. Aseară am trecut printr-o experiență stranie. Ideea e în felul următor: nu am fost sechestrată.

Aseară eram acasă cu Ștefan Manolache, asta din dorința noastră de a nu mai apărea atât de mult în story-uri. (…) Au venit cu copii în vizită. Ștefan a scos telefonul de firmă și copilașul a început să butoneze. A butonat la 112, iar pe fundal s-a auzit că subsemnata voia să plece la mașină, pentru că nu mai aveam țigări. Ștefan a considerat că am fumat prea mult, iar eu mă rugam să-mi dea cheile. Nu-mi găseam nici cheile de la casă.

Autoritățile și-au făcut datoria și au venit imediat și au considerat că e vorba despre un sechestru. Partea bună a fost că nu a fost că nu era niciun sechestru, partea mai puțin bună este că trebuie să plătesc o amendă”, a spus Andreea Antonescu.

Ce spun reprezentanții IPJ Iași

"Astăzi, în jurul orei 00:30 am fost sesizați de către o femeie de 37 de ani cu privire la faptul că ar avea un conflict cu iubitul său, într-un imobil de pe raza municipiului Iași. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate nu se confirmă, femeia apelând nejustificat numărul unic de urgență. Astfel, aceasta a fost amendată contravențional, conform OUG nr. 34/2008. Verificările sunt în desfășurare", a declarat Beatrice Romanescu, purtător de cuvânt al IPJ Iași, în direct la România TV.

Poliţiştii ieşeni au intervenit imediat şi au ajuns la locaţie, găsind-o acolo pe artistă împreună cu iubitul ei, Ştefan Manolache, scrie bzi.ro. Reprezentanţii Poliţiei Iaşi au confirmat că vedeta a sunat la 112 azi noapte. “Tânăra a fost sancţionata contravenţional cu 4.000 de lei pentru apelare nejustificată la 112”, a precizat Beatrice Romanescu, purtătoare de cuvânt al IPJ Iaşi.

Andreea și Ștefan, relație controversată!

Chiar dacă în acte figurează încă drept o femeie căsătorită, Andreea Antonescu s-a implicat într-o nouă relație. Jumătatea trupei Andre pare mai îndrăgostită ca niciodată, iar norocosul este nimeni altul decât … Ștefan Manolache.

La scurt timp după ce și-au asumat relația, cel supranumit ”Prințișorul taxiurilor” a luat o decizie uimitoare. Tânărul și-ar fi prezentat noua cucerire familiei. Andreea Antonescu a avut parte de o întâlnire de ”gradul 0”. Artista, care, oficial, încă este căsătorită, a stat la aceeași masă cu părinții bărbatului în brațele căruia se pare că și-a găsit fericirea.

Citeşte şi: Accident pe pârtia de schi. Andreea Antonescu: "Am paralizat de frică"