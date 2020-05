Andreea Berecleanu, mărturisiri de suflet: "Iubirile lasa cele mai frumoase urme sufletului nostru"

Recent, a acordat un interviu pentru blogul lui Otravă, unde a vorbit despre iubirea adevărată, ce înseamnă pentru ea.

"Cate s-au spus si s-au scris despre iubire… Iubirea poate sa vina in multe feluri, atat de diferite si toate la fel de interesante. Dar cum definim iubirea adevarata? E cineva care desconsidera iubirea fata de colegul din clasa a 2 a, acea fluturare? Sau din a 9 a? Sau din primul an de facultate?

Iubirile se masoara in longevitate, in intensitate, in maturitate, in numarul de copii? Eu cred ca iubiri sunt toate, fara regrete, poate doar cu suspin. Iubirile lasa cele mai frumoase urme sufletului nostru, daca vrei este tot cam ce spune si Andi Vasluianu. Daca noi credem altceva, e vina noastra. Iubirea este emotie pura, trimisa de Dumnezeu pe pamant. Atat", a declarat Andreea Berecleanu pentru bloguluotrava.ro.

Andreea Berecleanu, noi dezvăluiri după ce a plecat de la Antena 1

Andreea Berecleanu a şocat pe toată lumea când a anunţat că pleacă de la Antena 1, acolo unde a petrecut foarte mulţi ani la pupitrul Observator.

Vedeta face noi dezvăluiri şi spune că nici nu are timp să realizeze foarte mult că nu mai apare în faţa telespectatorilor, pentru că are multe activităţi zilnice. Deşi televiziunea va ocupa un loc special în sufletul ei, jurnalista este foarte bine acum şi împăcată cu tot ce face în mediul online.

"Am un sentiment de dragoste pentru televiziune, nu are cum să fie altfel. Nu m-am gândit nici la pauză, nici la revenire, am constatat doar că am toată ziua plină pe zona de comunicare și că nu-mi lipsește nimic.

Soţul meu a fost 100% încrezător în decizia mea! Nu m-a influențat în niciun fel, dar m-a încurajat să fiu eu însămi și să fac exact ce simt. El însuși este un om drept și bun. A înțeles exact cum stau lucrurile și am hotărât să ne vedem de viața noastră înainte, așa cum știm.

Copiilor le-am povestit tot, fără a le ascunde nimic. Pentru ei a fost șocant să știe că nu voi mai merge la Observator. Pe Eva am născut-o când eram la PRO TV, pe Petru, când eram la Antenă. Doar că ei au fost crescuți ca orice copil, chiar dacă la școală erau considerați de către colegi copii-vedetă.

Nu au înțeles inițial nimic, mai ales că știau ce relații bune aveam cu absolut toată lumea din Antena 1. Au avut răbdare să asculte toată povestea și s-au lămurit imediat. Petru s-a strâmbat și apoi a zâmbit, Eva m-a luat în brațe și mi-a spus că e mândră de mine. E mișto, scuzați expresia, să te poți uita în ochii copilului tău. Viața merge înainte!", a declarat Andreea Berecleanu pentru Viva.ro.