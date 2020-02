Andreea Berecleanu, un nou mesaj dur postat pe Internet: "Cei care distrug până la autodistrugere"

Andreea a postat un mesaj pe reţelele de socializare, în care le mulţumeşte tuturor prietenilor virtuali pentru gândurile bune, însă a adăugat şi câteva replici dure pentru cei care încearcă să îi denigreze imaginea.

“Dragii mei, ce ati facut voi in mai putin de 24 de ore este o energie fantastica, e dragoste, e solidaritate, e atasament, e mai presus de ce poate primi un prezentator de stiri doar printr-o expunere datorata profesiei in sine. Cine ma cunoaste in viata de zi cu zi, imi stie comportamentul. Tot ce fac e firesc, tot ce spun e ce gandesc. Dar voi, ce care m-ati cunoscut doar prin intermediul ecranului, mi-ati aratat prietenie adevarata. Am sute de mii, milioane de prieteni.

Citeşte şi: S-a aflat motivul pentru care Andreea Berecleanu părăseşte Antena 1. Ce era "forţată" să facă ştirista: "Ştiu că pot privi pe oricine"

Si eu am crezut toata viata ca am doar cativa, aceiasi de peste 20, 30 de ani. Aceasta energie, acest vibe il pot da doar anumiti oameni, cei ca voi. Asta nu trebuia sa fie oprit in niciun fel de catre cei incapabili de a crea energii pozitive. Mai mult, cei care distrug pana la autodistrugere.

Dar noi suntem mai presus, atat voi in vietile voastre de oameni buni si frumosi, cat si eu, cu viata mea linistita si normala. Va iubesc, va multumesc, va intorc toata puterea pe care mi-ati dat-o intr-un timp atat de scurt. Cu dragoste, a voastra, Andreea”, a scris fosta prezentatoare de la Antena 1 atât pe contul ei de Facebook, dar și pe cel de Instagram.

Citeşte şi: Andreea Berecleanu, dezvăluiri incredibile despre Cristina Ţopescu: "Împrumuta bani fetelor de pe centură"

Alessandra Stoicescu o va înlocui la Observator

Sandra Stoicescu urmează să preia ștafeta știrilor. “Într-o perioadă cu schimbări majore în viața mea, pe care le-am primit cu bucuria matură a mamei și a femeii împlinite din toate punctele de vedere, a venit și propunerea Antenei 1 de a prezenta Observatorul de la ora 19.00, unde timp de 16 ani am avut cele mai puternice experiențe din cariera mea de jurnalist. Parcă nici nu am lipsit de acolo, atât de firesc mi se pare să prezint Observatorul.

Și nu e vorba doar de prezentarea celui mai important jurnal de știri al Antenei 1, ci de uriașa muncă de echipă din spate, unde abia aștept să pun amprenta experienței mele și de a face parte din cel mai important și mai complex proiect media al momentului. Un proiect în care, fără să uite o secundă de cei 26 de ani de când este pe piață, de tradiția pe care o are în spate, Observatorul face un salt imens spre viitor”, a declarat Alessandra Stoicescu.