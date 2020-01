Andreea Berecleanu, dezvăluiri incredibile despre Cristina Țopescu: "Împrumuta bani fetelor de pe centură"

Fiica lui Cristian Țopescu era o fire discretă, cu bun simț, modestă și mai ales extrem de sensibilă, dar în același timp puternică și independentă, așa o descrie Andreea Berecleanu.



„Este foarte important ca oamenii să știe că era un om de o discreție fantastică, de un bun simț copleșitor, modest, dar în același timp extrem de complex. Un om cu care nu te plictiseai, cu care puteai să vorbești trei zile și trei nopți neîntrerupt, sensibil, cu o latură de copil, dar în același timp puternic și independent.

Chiar și independența financiară pe care a avut-o pe termen lung dovedește latura ei puternică. Era un amestec de hipersensibilitate, forță, spirit justițiar și compasiune pentru ființele neajutorate. Indiferent că erau animale, copii sau bătrâni', spune Andreea Berecleanu pentru Elle.ro.

Le dona haine, încălțăminte și le împrumuta bani fetelor de pe centură

Lipsa afecțiunii din copilărie a făcut-o să caute dragostea în altă parte. Iar animalele au fost refugiul perfect. Îi ofereau iubire și loialitate. Ajuta pe oricine avea nevoie, chiar și pe fetele de pe centură, cărora le dona haine, încălțăminte și mai mult decât atât, le dona și bani.

„Eu am înțeles legătura dintre ea și căței în momentul în care am mers cu ea să îi hrănească. Am oprit mașina, ea a coborât și a început să îi cheme. În momentul acela, 40 de căței au apărut în jurul ei. Toți săreau pe ea și o iubeau. A fost o imagine care mi-a rămas întipărită pentru totdeauna.

Atunci am înțeles conexiunea asta fantastică. Dincolo de sponsorizările pe care le făcea către fundații, cheltuielile ei cu cățeii nu se opreau aici. Salva foarte mulți căței care aveau nevoie de ajutor. Inclusiv pe cățelul meu, Dumi, pe care ni l-a oferit Cristina acum 10 ani.

A fost salvat într-o zi de duminică, de aici i se trage numele. Fusese aruncat de cineva între un calcan de casă părăsită de pe centură și un gard. Locul era prea îngust ca să ajungi la el, să îl scoți de acolo. Fetele de pe centură, pe care Cristina le știa, l-au văzut și au sunat-o, fiindcă știau că ea îl poate salva.

Ajuta pe oricine avea nevoie. Inclusiv cu lucrătoarele sexuale, cărora le dona haine, încălțăminte, iar uneori le împrumuta bani", a mai mărturisit jurnalista Antenei pentru aceeași sursă.

