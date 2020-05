Andreea Esca, gest incredibil pentru un interviu cu Gică Hagi. "Am hărţuit o mulţime de oameni!"

Andreea Esca era reporter acum aproape 20 de ani, când Gică Hagi s-a retras din fotbal. "Gala Hagi" a avut loc pe fostul stadion "Naţional", ex-"23 August", pe locul căruia s-a construit Arena Naţională, la data de 24 aprilie 2001.

"Am alergat ca o nebună atunci. Am hărțuit o mulțime de oameni, pe Victor Pițurcă, frații Becali. Pițurcă nu îmi mai răspundea la telefon. Îmi doream enorm să fac un interviu cu Gică Hagi. Aceasta era misiunea mea. Trebuia să vorbesc cu el înainte să se retragă, la Gala Hagi. În cele din urmă, am reușit să ajung la el. Trebuia să intrăm în emisie, eram primul moment din jurnalul de știri. Iar el nu apărea în cadru, credeam că îmi explodează bila. Ca de obieci, după moment, ești fericit că ți-a ieșit, nu mai contează chinurile prin care ai trecut", a povestit Andreea Esca la Pro X.

Gică Hagi s-a retras în fața a 80.000 de suporteri. "Regele" a jucat pentru echipa națională a României la trei campionate mondiale (1990, 1994 și 1998) şi la la trei campionate europene (1984, 1996 și 2000).