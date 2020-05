Un gol al lui Hagi, inclus de France Football pe lista celor mai frumoase din Champions League VIDEO

Un gol reușit de Gică Hagi în poarta celor de la AS Monaco a fost inclus pe lista celor mai frumoase din istoria Champions League de către France Football. Fostul decar al naționalei îmbrăca atunci tricoul celor de la Galatasaray Istanbul.

În respectiva partidă, Galata s-a impus pe propriul teren cu scorul de 3-2 (sezonul 2000/2001), iar reușita lui Hagi se află pe locul 19 în ierarhie.

Ce spune Hagi despre prezentul fotbalului românesc



"Noi trebuie să dominăm estul Europei, să vedem ce bugete au ele, la ce nivele au ajuns ele să plătească, iar apoi să adaptăm și la partea cealaltă. Prima data trebuie o analiză pe Europa de est. Ce buget au țările de lângă noi, cu care ne batem la cupele europene. Dacă nu, va fi greu. Putem produce doar miracole, din când în când.

E clar că ne ducem în lumea a treia, a patra, a cincea, cum toți o spuneți, dar realitatea cam asta e.

Eu nu accept, am concurat la nivelul cel mai mare. Eu și generația mea nu acceptăm, noi am concurat la nivelul cel mai mare. Asta a fost șansa noastră, norocul nostru. Am crescut și ne-am dezvoltat, într-o perioada în care România era pe plan înalt la toate sporturile, inclusiv la fotbal" - Gică Hagi, la Digisport.



Aici poți vedea golul reușit de Gică Hagi: