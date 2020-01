Andreea Esca va deveni bunică? Fiica ei, Alexia, a spus adevărul despre sarcină, după ce a apărut cu burtă

Alexia și iubitul ei au spus adevărul, iar motivul pentru care tânăra are puțină burtă este faptul că s-a îngrășat în perioada sărbătorilor, susţin cei doi îndrăgostiţi.

"Toată lumea a lăsat comentarii cum că Alexia este însărcinată. Ne-am îngrășat. Eu am luat 10 kilograme, iar Alexia undeva pe lângă. Nu e problemă, că ne apucăm de sală. Nu, nu este însărcinată', a spus Mario Fresh.

"Nu, nu sunt însărcinată. Eu doar m-am îngrășat puțin. Dacă va fi ceva să fiți siguri că veți afla de la mine, dar nu se va întâmpla în viitorul apropiat. Poate se va întâmpla peste câțiva ani buni", a precizat şi Alexia Eram.

Alexia îşi doreşte doi copii

Provocată de Andreea Esca să vorbescă despre momentul în care va deveni mamă, Alexia Eram a dezvăluit că își dorește doi copii până la vârsta de 30 de ani. În prezent, artista are 19 ani.

“De când mă știu, am vrut să am copii. Când eram mică, voiam șapte. Acum vreau doi, cred că sunt suficienți. Copiii își urmează părinții când vine vorba despre cum să își alcătuiască familia. Deci, da, cred că aș vrea să devin mamă cam la aceeași vârstă ca tine, poate puțin mai repede, ca să am doi copii până în 30 de ani”, a declarat Alexia Eram în cadrul unui interviu oferit jurnaliștilor revistei Unica.

Cum a început relația cu Mario Fresh

În cadrul interviului, Alexia Eram a rememorat ziua în care l-a cunoscut pe iubitul ei, Mario Fresh, dar și cum s-a aprins flacăra iubirii dintre ei! Vă dăm câteva indicii: vedeta îl plăcea mult ca artist, iar Andreea Esca și Antonia au contribuit mult ca ei doi să se cunoască.

“În mai 2016, când Alex Velea a lansat piesa «Ziua mea». Eu știam că urma să mergi la șlansareț și ți-am spus că, dacă este Mario acolo, să mă chemi, pentru că mie îmi plăcea de Mario ca artist. M-ai sunat și m-ai anunțat că Mario este acolo, așa că am venit imediat. Acolo, ai pus-o pe Antonia să-mi facă cunoștință cu el și am stat de vorbă cu el toată seara.

Când am plecat, m-a întrebat care este contul meu de Instagram și dacă vreau să îmi dea numărul lui sau dacă vreau să i-l dau eu pe al meu. Eu, fără să mă gândesc, nu i-am dat numărul meu, doar l-am luat pe al lui, ceea ce a însemnat apoi că eu trebuia să îi dau prima mesaj. După ce am vorbit o vreme prin mesaje, am ieșit la întâlniri și așa ne-am îndrăgostit”, a mai povestit fiica Andreei Esca.

