Andreea Esca, mărturisirea cu care şi-a a pus fanii pe gânduri. "Nu mi-am pus înapoi verigheta pe deget!"

Andreea Esca a făcut o referire la verigheta sa de nuntă, pe care spune că și-a scos-o de pe deget pentru a reuși să păstreze igiena în mod corespunzător, potrivit sfaturilor primite de la medici.

"Încă nu mi-am pus înapoi verigheta pe deget, nu am nici un fel de bijuterie pe mâini, ca să nu le scot şi să le pun toată ziua", a declarat Andreea Esca.

Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, a fost și el prezent la eveniment, unde a ajutat-o pe vedeta de la pro TV cu realizarea fotografiilor.

Programul celebrei știriste nu s-a schimbat foarte mult, în ultimele luni, dar Andreea Esca spune că a stat departe de părinți, pe care nu i-a putut vedea o perioadă îndelungată.

"Mă bucur că a ieşit bine evenimentul, că nu a plouat. În perioada de izolare am avut mare noroc că jurnalul s-a ţinut în continuare, deci practic programul meu nu a fost foarte schimbat, doar că nu m-am mai întâlnit cu aceiaşi colegi în fiecare zi. A fost greu, pentru că nu eşti obişnuit să nu fii alături de cei dragi, fizic vorbind (...) Am fost departe de părinţi pe care nu i-am văzut o perioadă. Dar ne-am văzut de ziua mamei, între timp a fost bine că am putut să ne întâlnim. Consider că am învăţat şi multe lucruri noi datorită sau din cauza acestei situaţii", a spus Andreea Esca.