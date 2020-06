Cum arată mama Andreei Esca la 79 de ani. Dezvăluiri emoţionante din viaţa ei: "A găsit în casă bărbaţi străini, îmbrăcăţi în costum"

"Astăzi mama face 79 de ani. Şi după ce am roit cu toţi pe lângă ea cu “la mulţi ani” a început să ne spună de ce anume îşi aminteşte mereu de ziua ei... Cum a venit de la şcoală, pe 7 iunie, când împlinea 9 ani, şi a găsit în casă nişte bărbaţi străini, îmbrăcăţi în costume, care îl aşteptau pe tatăl ei, să “meargă cu ei”...

Era o atmosfera ciudată, nu înţelegea de ce ar pleca tatăl ei ,care o adoră, undeva, chiar de ziua ei, Mamaie( mama ei) îi spunea: “Lucica, ia cânta-le domnilor ceva la pian”, fratele ei care avea vreo 3 ani se învârtea ca ametitul printre picioarele lor, iar răspunsul la întrebarea “unde se duce tată” a fost “merge să dea o declaraţie”. S-a întors după 15 ani, în care nimeni nu a mai ştiut nimic despre el...", a scris Andreea Esca în mediul online, acolo unde a şi publicat o poză recentă cu cea care i-a dat viaţă.

Andreea Esca a dezvăluit sacrificiile pe care le-a făcut pentru a obţine un interviu cu Gică Hagi. Vedeta de la Pro TV a recunscut că are o pasiune imensă pentru "Rege".

Andreea Esca era reporter acum aproape 20 de ani, când Gică Hagi s-a retras din fotbal. "Gala Hagi" a avut loc pe fostul stadion "Naţional", ex-"23 August", pe locul căruia s-a construit Arena Naţională, la data de 24 aprilie 2001.

"Am alergat ca o nebună atunci. Am hărțuit o mulțime de oameni, pe Victor Pițurcă, frații Becali. Pițurcă nu îmi mai răspundea la telefon. Îmi doream enorm să fac un interviu cu Gică Hagi. Aceasta era misiunea mea. Trebuia să vorbesc cu el înainte să se retragă, la Gala Hagi. În cele din urmă, am reușit să ajung la el. Trebuia să intrăm în emisie, eram primul moment din jurnalul de știri. Iar el nu apărea în cadru, credeam că îmi explodează bila. Ca de obieci, după moment, ești fericit că ți-a ieșit, nu mai contează chinurile prin care ai trecut", a povestit Andreea Esca la Pro X.

Gică Hagi s-a retras în fața a 80.000 de suporteri. "Regele" a jucat pentru echipa națională a României la trei campionate mondiale (1990, 1994 și 1998) şi la la trei campionate europene (1984, 1996 și 2000).