Andreea Mantea, din nou mămică? Ce spune despre al doilea copil: "Să am o familie numeroasă a fost singurul meu vis"

Persoana care a contrubuit extrem de mult la decizia luată a fost fiul ei, David. Andreea şi-a dorit ca el să crească şi să îşi trăiască copilăria alături de bunici şi de oamenii dragi din ţară.

„A fost o experienţă extrem de frumoasă pentru mine proiectul Puterea Dragostei, am petrecut aproape un an şi opt luni acolo, este normal ca acum să îmi fie dor de concurenţi, de echipa de producţie. Sunt foarte sigură că totul va decurge foarte bine la Puterea Dragostei, în continuare.

Mi-am dorit foarte mult ca David să aibă o legătură cu bunicii lui, în perioada asta, a copilăriei, să se dezvolte şi să aibă o copilărie frumoasă, în România.

Turcia este foarte frumoasă, îmi este greu să enumăr câteva locuri sau produse cu această ţară minunată. Până să mă mut acolo, cu David, asociam Turcia cu locurile extrem de romantice, cu tot ceea ce urmăream în serialele turceşti de la Kanal D. Mi-am dorit foarte mult să ajung acolo. Acum, după ce am fost acolo, Turcia înseamnă un loc magic în care am reuşit să formăm cupluri, la Puterea Dragostei. Ce am făcut noi la Puterea Dragostei nu era un serial, o ficţiune, ci era realitatea, nu era dragoste ca în serialele turceşti, era ceva foarte real, foarte intens.

Nicăieri nu este ca acasă, este acea vorbă. Şi este foarte adevărată! Oriunde te-ai aflat, acasă este locul unde îţi găseşti liniştea deplină. Mi-a fost dor de familia mea, de tot, de locuri, de pisici, de căţeii mei, de bucătăria românească… De cum am ajuns în ţară, nu am mai avut răbdare şi am comandat mâncare de la mai toate restaurantele, m-am răsfăţat cu câte puţin din toate preparatele cărora le-am dus dorul gustului", a spus Andreea, într-un interviu acordat Click.ro.

Ce spune Andreea Mantea despre al doilea copil?

Vedeta mărturiseşte că visul ei a fost să aibă o familie numeroasă, însă este conştientă că poate Dumnezeu are alte planuri pentru ea. Andreea Mantea nu exclude ideea unui copil.

„Sunt o mamă leoaică. Credeam că voi fi genul acela de mamă care îşi laudă puiul indiferent de ceea ce face, dar nu sunt aşa. Sunt o mamă fermă, când este cazul; când greşeşte îl cert, dar îl şi felicit când face lucruri bune. La un moment dat, să am o familie numeroasă a fost singurul meu vis! Însă, odată cu trecerea anilor, a intervenit mâna sorţii, fiecare om are viaţa scrisă diferit. Am ajuns la concluzia că este pur şi simplu cum vrea Dumnezeu', a mai spus vedeta.